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Rossz hír érkezett a Pfizer-vakcina fejlesztőjétől: nincs áttörés az agresszív betegség kezelésében
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Rossz hír érkezett a Pfizer-vakcina fejlesztőjétől: nincs áttörés az agresszív betegség kezelésében

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A BioNTech kísérleti, mRNS-alapú rákellenes immunterápiája nem érte el az elsődleges célt a fej-nyaki daganatos betegek körében végzett klinikai vizsgálatban – írja a Reuters a német gyógyszergyártó közlése alapján.

A klinikai teszt során a BNT113 jelű készítményt a Merck piacvezető daganatellenes gyógyszerével, a Keytrudával (pembrolizumab) kombinálva alkalmazták olyan előrehaladott fej-nyaki laphámrákban (HNSCC) szenvedő betegeknél, akiknél a daganat a HPV16 vírussal állt összefüggésben.

A kombinációs kezelés azonban a progressziómentes túlélés tekintetében – amely azt méri, mennyi ideig él a beteg a betegség súlyosbodása nélkül –

nem mutatott statisztikailag szignifikáns javulást a csupán Keytrudával kezelt csoporthoz képest.

Geoffrey Meacham, a Citi elemzője szerint az eredmény ugyan csalódást keltő, ám a fej-nyaki laphámrák rendkívül heterogén és erősen immunszuppresszív daganattípus. Emiatt a pembrolizumabhoz képest felmutatott többlethatékonyság elérése komoly kihívást jelent, még a HPV16 célzott kezelése mellett is.

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A BioNTech közölte, hogy a klinikai vizsgálat tovább folytatódik a másik elsődleges cél, a teljes túlélés értékelése érdekében, amit a független adatellenőrző bizottság is javasolt.

Özlem Türeci, a BioNTech orvosi igazgatója kiemelte, az adatok azt mutatják, hogy a BNT113 aktiválja a kívánt terápiás hatásmechanizmust, ami alátámasztja a kombináció további vizsgálatát.

Címlapkép forrása: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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