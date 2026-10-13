Rossz hír érkezett a Pfizer-vakcina fejlesztőjétől: nincs áttörés az agresszív betegség kezelésében

A klinikai teszt során a BNT113 jelű készítményt a Merck piacvezető daganatellenes gyógyszerével, a Keytrudával (pembrolizumab) kombinálva alkalmazták olyan előrehaladott fej-nyaki laphámrákban (HNSCC) szenvedő betegeknél, akiknél a daganat a HPV16 vírussal állt összefüggésben.

A kombinációs kezelés azonban a progressziómentes túlélés tekintetében – amely azt méri, mennyi ideig él a beteg a betegség súlyosbodása nélkül –

nem mutatott statisztikailag szignifikáns javulást a csupán Keytrudával kezelt csoporthoz képest.

Geoffrey Meacham, a Citi elemzője szerint az eredmény ugyan csalódást keltő, ám a fej-nyaki laphámrák rendkívül heterogén és erősen immunszuppresszív daganattípus. Emiatt a pembrolizumabhoz képest felmutatott többlethatékonyság elérése komoly kihívást jelent, még a HPV16 célzott kezelése mellett is.

A BioNTech közölte, hogy a klinikai vizsgálat tovább folytatódik a másik elsődleges cél, a teljes túlélés értékelése érdekében, amit a független adatellenőrző bizottság is javasolt.

Özlem Türeci, a BioNTech orvosi igazgatója kiemelte, az adatok azt mutatják, hogy a BNT113 aktiválja a kívánt terápiás hatásmechanizmust, ami alátámasztja a kombináció további vizsgálatát.

Címlapkép forrása: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images