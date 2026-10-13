Véget ért a lakásbiztosítási árstop - Kiderült, mi történt azóta a díjakkal

Az Insura,hu független biztosításközvetítő társaság statisztikái szerint 2026 harmadik negyedévében az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46 400 forint volt, ami

3,6 SZÁZALÉKKAL HALADJA MEG A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN MÉRT 44800 FORINTOS DÍJSZINTET.

Kozma Gábor vezérigazgató szerint a díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több egymással is összefüggő tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) megjelenése óta elmélyült a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifaváltoztatásoktól. Az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díjemelő hatása.

Jelentősen javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya: az MNB első félévre vonatkozó adatai szerint

az egységnyi lakásbiztosítási díjra jutó biztosítási összeg egy év alatt 9,7 százalékkal emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 28. MNB: csökkentek a lakásbiztosítási díjak egy év alatt

A biztosítók lakásbiztosítási csomagjai között igen jelentős eltérések lehetnek mind a fedezetbe bevont káresemények, mind az azokhoz tartozó biztosítási összegek között. Az alkuszcég harmadik negyedéves adatai szerint az ügyfeleknek csupán 33 százaléka választja a kalkulációs listán szereplő legolcsóbb ajánlatot, ami arra utal, hogy a többség inkább magasabb díj mellett a nagyobb fedezettel bíró biztosítást köti meg. Az időszak során már átlagosan tízből nyolc (81,5%) szerződés mellé kötöttek legalább egy kiegészítő biztosítást is. A legnépszerűbb kiegészítő termékek a beázásból, a dugulásból, illetve a besurranó tolvajlásból fakadó károkat térítő szolgáltatások voltak.

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