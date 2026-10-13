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Véget ért a lakásbiztosítási árstop - Kiderült, mi történt azóta a díjakkal
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Véget ért a lakásbiztosítási árstop - Kiderült, mi történt azóta a díjakkal

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Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók önkéntes kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására – derült ki az egyik alkuszcég frissen közzétett adataiból.

Az Insura,hu független biztosításközvetítő társaság statisztikái szerint 2026 harmadik negyedévében az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46 400 forint volt, ami

3,6 SZÁZALÉKKAL HALADJA MEG A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN MÉRT 44800 FORINTOS DÍJSZINTET.

Kozma Gábor vezérigazgató szerint a díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több egymással is összefüggő tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) megjelenése óta elmélyült a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifaváltoztatásoktól. Az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díjemelő hatása.

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az egységnyi lakásbiztosítási díjra jutó biztosítási összeg egy év alatt 9,7 százalékkal emelkedett.

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A biztosítók lakásbiztosítási csomagjai között igen jelentős eltérések lehetnek mind a fedezetbe bevont káresemények, mind az azokhoz tartozó biztosítási összegek között. Az alkuszcég harmadik negyedéves adatai szerint az ügyfeleknek csupán 33 százaléka választja a kalkulációs listán szereplő legolcsóbb ajánlatot, ami arra utal, hogy a többség inkább magasabb díj mellett a nagyobb fedezettel bíró biztosítást köti meg. Az időszak során már átlagosan tízből nyolc (81,5%) szerződés mellé kötöttek legalább egy kiegészítő biztosítást is.  A legnépszerűbb kiegészítő termékek a beázásból, a dugulásból, illetve a besurranó tolvajlásból fakadó károkat térítő szolgáltatások voltak.

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