Átadták a Mol első biometánüzemét Szarvason

A biogáz szerves anyagok (például növényi maradványok, trágya, élelmiszerhulladék) lebontásával keletkező, megújuló energiaforrás, ami főként metánt, valamint szén-dioxidot és egyéb vegyületeket is tartalmaz. Az új üzem utóbbiaktól tisztítja meg a biogázt és így nagy tisztaságú, magas energiatartalmú biometánt állít elő, írja a Mol a közleményében.
Kiemelik: a biometán nem csak a földgáz kiváltására alkalmas, hanem a hozzá tartozó zöld tanúsítvány (ISCC) révén magasabb hozzáadott értékű terméket jelent. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg a Mol szerint, továbbá a biometán közvetlenül a közösségi közlekedésben, illetve teherfuvarozásban is felhasználható bioCNG vagy bioLNG formájában, így a szerves hulladékból előállított megújuló energia a fenntarthatóbb közlekedés fontos üzemanyagává is válhat.
Ez a MOL-csoport első biometánüzeme, egyben a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.
A beruházáshoz a technológiát az olasz Gruppo AB szállította.
Hosszabb távon a Mol képes kereskedelmi, finanszírozási és projektmegvalósítási kompetenciáival a biometánt nagy léptékben működő, kereskedhető gázüzletté alakítani
– mondta el többek között Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.
A Mol-csoport 2023-ban vette meg a Szarvasi Biogázüzemet. Az elmúlt években előállított 11-12 millió köbméter biogázt kapcsolt energiatermelésben hasznosították, évente közel 24 GWh megújuló villamos energiát és jelentős mennyiségű hőenergiát előállítva. A mostani fejlesztéssel az üzem hasznosítási lehetőségei tovább bővülnek a földgázhálózatba betáplálható biometán előállításával.
Az üzem évente több mint 40 000 tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 000 tonna maradék hulladékot
(például hígtrágyát vagy pulykatrágyát) a szomszédos állattartó és húsfeldolgozó gazdaságokból. Ezen kívül mintegy 18 000 tonna mezőgazdasági szubsztrátot használnak alapanyagként a biogáz és most már az abból tisztított biometán előállítására.
A szarvasi üzem működtetése során megszerzett tapasztalatokat a Mol a jövőbeni felvásárlási lehetőségek értékelésében és új zöldmezős beruházások tervezésében is hasznosítja, írják.
Címlapkép forrása: Portfolio
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