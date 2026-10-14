Bíróság elé citálják a ChatGPT-t – Nyolc amerikai állam szerint a működése veszélyezteti a kiskorúakat

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Iowa, Kansas és hat további tagállam szerdán nyújtotta be keresetét az illetékes bíróságokon.

A beadványok szerint a chatbot arra bátorította a gyermekeket, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban.

Az ügyészek azt követelik, hogy az OpenAI módosítsa a ChatGPT működését a kiskorú felhasználók esetében, valamint adja át a tőlük származó nyereségét.

Az OpenAI ellen még júniusban Florida főügyésze indított hasonló pert.

A vállalat emellett számos egyéb keresettel is szembesül, amelyekben a ChatGPT-t tömeglövöldözésekkel és más erőszakos cselekményekkel hozzák összefüggésbe.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images