Bíróság elé citálják a ChatGPT-t – Nyolc amerikai állam szerint a működése veszélyezteti a kiskorúakat

Iowa, Kansas és hat további tagállam szerdán nyújtotta be keresetét az illetékes bíróságokon.
A beadványok szerint a chatbot arra bátorította a gyermekeket, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban.
Az ügyészek azt követelik, hogy az OpenAI módosítsa a ChatGPT működését a kiskorú felhasználók esetében, valamint adja át a tőlük származó nyereségét.
Az OpenAI ellen még júniusban Florida főügyésze indított hasonló pert.
A vállalat emellett számos egyéb keresettel is szembesül, amelyekben a ChatGPT-t tömeglövöldözésekkel és más erőszakos cselekményekkel hozzák összefüggésbe.
Forrás: Reuters
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