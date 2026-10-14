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Erős kezdés a magyar tőzsdén
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Erős kezdés a magyar tőzsdén

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Kisebb emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb,

így jelenleg 144 050 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 1,6 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH JZB és az ANY teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az AutoWallis indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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