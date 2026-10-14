Eséssel zártak az amerikai tőzsdék.

Ahogy azt mi is megírtuk, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy óriási léptékű olaj-, gáz- és ásványkincs-feltárási program indul Grönlandon; a lépés az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között a közelmúltban megkötött megállapodás közvetlen következménye.

A bejelentés hatására nagy raliba kezdett két, a területen tevékenykedő és az amerikai tőzsdéken jegyzett gröndlandi bányászvállalat árfolyama: a Greenland Energy Company 72 százalékot ralizik, a Greenland Mines pedig 31 százalékos pluszban van.