Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék.
A Dow Jones 0,09 százalékos csökkenéssel 51 621,8 ponton zárt.
Az S&P 500 értéke 7 719,5 pont lett, ami 1,10 százalékos visszaesést jelent.
A Nasdaq 1,88 százalékkal gyengült, és 26 692,9 ponton fejezte be a napot.
A szeptemberi amerikai fogyasztói árindex havi alapon 0,6 százalékkal emelkedett, ami megfelelt a várakozásoknak, éves szinten azonban a várt 3,6 százalék helyett 3,7 százalékos volt az infláció. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció havi szinten 0,3, éves összevetésben 2,6 százalék lett, mindkettő kissé meghaladta a várakozásokat.
Esnek az amerikai tőzsdék
Mínuszban járnak a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500 több mint 1 százalékot veszített értékéből.
A Dow Jones 0,52 százalékos csökkenéssel 51 400,1 ponton áll.
Az S&P 500 értéke 7 699,2 pont, ami 1,36 százalékos visszaesést jelent.
Pluszban zárt Európa
Túlnyomórészt nyereséggel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán.
A londoni FTSE-100 mutató 0,70 százalék, a frankfurti DAX-index 0,25 százalék plusszal zárt, míg a párizsi CAC-40 index 0,58 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,33 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,61 százalékos veszteséggel, Madridban 0,10 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés - írja az MTI.
Esnek az amerikai tőzsdék, a Nasdaq vezeti a lejtmenetet
Esnek a vezető amerikai részvényindexek, a legnagyobb mínuszban a Nasdaq van.
- A Dow Jones 0,29 százalékos csökkenéssel 51 520,8 ponton áll.
- Az S&P 500 értéke 7 720,5 pont, ami 1,09 százalékos visszaesést jelent.
- A Nasdaq 1,62 százalékkal gyengül, és 26 763,2 ponton jár.
A szeptemberi amerikai fogyasztói árindex havi alapon 0,6 százalékkal emelkedett, ami megfelelt a várakozásoknak, éves szinten azonban a várt 3,6 százalék helyett 3,7 százalékos volt az infláció. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció havi szinten 0,3, éves összevetésben 2,6 százalék lett, mindkettő kissé meghaladta a várakozásokat.
Kisebb mínuszban zárt a magyar tőzsde
Végül 0,1 százalékos mínszban zárt ma a BUX index.
Nagybevásárlást tartott a Berkshire Hathaway, itt az új sztárrészvény
A Berkshire Hathaway újabb 330 millió dollárt fektetett a Bending Spoons nevű olasz technológiai cégbe, amivel a konglomerátum összesített befektetése már megközelíti az egymilliárd dollárt. A hír hatására a vállalat részvényárfolyama 39 százalékkal ugrott meg - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kilőttek a grönlandi cégek árfolyamai
Ahogy azt mi is megírtuk, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy óriási léptékű olaj-, gáz- és ásványkincs-feltárási program indul Grönlandon; a lépés az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között a közelmúltban megkötött megállapodás közvetlen következménye.
A bejelentés hatására nagy raliba kezdett két, a területen tevékenykedő és az amerikai tőzsdéken jegyzett gröndlandi bányászvállalat árfolyama: a Greenland Energy Company 72 százalékot ralizik, a Greenland Mines pedig 31 százalékos pluszban van.
Nagy létszámleépítés jön a Netflixnél
Elbocsátja munkatársainak mintegy 6 százalékát a Netflix – derül ki a vállalat társvezérigazgatóinak belső leveléből, amelyet a CNBC szerzett meg.
Felemás nyitás Amerikában
Az inflációs adat közzétételét követően heves kilengések vannak az amerikai tőzsdéken: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb, a Dow viszont 0,3 százalékkal emelkedik.
Beszakadt az egyik legnagyobb amerikai bank árfolyama
Jelentősen elmaradtak a várakozásoktól a Bank of America harmadik negyedéves eredményei, miután a profitot egy 1,2 milliárd dolláros hatósági bírság terhelte, miközben a kereskedési üzletág is a vártnál gyengébben teljesített. A bank részvényének árfolyama a gyorsjelentés hatására több mint 7 százalékot esett a nyitás után - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Európában is romlik a hangulat
Az amerikai kamatemelés hatása az európai tőzsdéken is megremegtek a kezek: a korábbi nagy emelkedést szerényebb pluszok váltották át, de még így is óvatos optimizmus van a kontinens piacain. A DAX 0,4 százalékos, a FTSE 100 0,2 százalékos, a CAC pedig fél százalékos pluszban van.
Idegesek a befektetők
A friss inflációs adatot követően 3,4 százalékot ugrott a VIX index, amit a piac félelemindexeként is emlegetnek. A mutató az S&P 500 index opciós árazásából számított, következő 30 napra várt árfolyam-ingadozást jelzi, így az emelkedése a befektetői bizonytalanság fokozódására utal. Fontos hozzátenni, hogy a VIX még az ugrással együtt is rendkívül alacsony szinten áll.
Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok
Szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást.
Esnek a határidős indexek
A Nasdaq index határidős jegyzése 0,7 százalékot esett, eközben az S&P 500 0,6 százalékkal, a Dow pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.
A vártnál magasabb éves inflációs adat felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az amerikai jegybank a korábban vártnál tovább tarthatja magasan a kamatokat, illetve az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozások is felerősödhetnek: a korábbi 21 százalékról 44 százalékra nőtt ennek az esélye.
Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot
Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése volt, ami a devizapiacokon is nagy fordulatot hozott.
Ütik az aranyat
Kijött a szeptemberi amerikai inflációs adat: a fogyasztói árindex szeptemberben havi alapon 0,6 százalékkal emelkedett, míg az éves infláció 3,7 százalékot tett ki. A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok havi szinten 0,6 százalékos, éves összevetésben pedig 3,6 százalékos áremelkedésre számítottak.
Azonnal jön is a piaci reakció: zuhanni kezdett az arany, már 1,2 százalékos mínuszban van a jegyzés, az ezüst pedig 2 százalékkal került lejjebb, ezzel augusztus óta nem látott szintre került a jegyzés.
Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja
A Morgan Stanley a harmadik negyedévben 20,3 milliárd dolláros nettó bevétel mellett 3,03 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el, ami az egy évvel korábbihoz képest is növekedést mutat. A jó teljesítmény mögött elsősorban a részvénykereskedés kiugró eredménye és a vagyonkezelési üzletág rekordjai állnak. A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedik a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.
Újabb, akár 12 milliárd forintos kötvénykibocsátásra készül az Alteo
Folytatja kötvényprogramját az Alteo, a társaság novemberben 11-12 milliárd forint értékben bocsáthat ki új kötvényeket – derül ki a társaság szerdai tőzsdei közleményéből. A bevont forrást meglévő hiteleinek részleges vagy teljes kiváltására fordítaná a vállalat.
Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock az idei harmadik negyedévben jelentősen növelte nyereségét a magasabb kezelési díjaknak köszönhetően, miközben a kezelt vagyon értéke új történelmi csúcsra emelkedett - számolt be a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
A Bank of America harmadik negyedéves nyeresége jelentősen csökkent, miután a pénzintézetnek 1,2 milliárd dolláros céltartalékot kellett képeznie a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt kiszabott hatósági bírságra. A bank tőkepiaci üzletága szintén gyengén teljesített. A pénzintézet árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal gyengült.
Figyelmeztette a Shopper Parkot az MNB
A Shopper Park Plus a BÉT-en tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának rendelkező részéről, ami az alábbi: „Az MNB – a jelen határozat indokolásának I-III. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt –
figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben az éves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.
Ralizik a Richter
Kiemelkedően jól teljesít ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter viszi a prímet.
A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.
Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését
Felfüggesztette a Budapesti Értéktőzsde a Wellis Magyarország 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését az XBond piacon, miután a társaság nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztését - derül ki a BÉT közleményéből.
Vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 13-án Budapesti Értéktőzsdén 73 989 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 480 forint/darab átlagáron,
azaz összesen mintegy 3,14 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 365 898 darabra változott. A saját részvény állomány 5,84%.
Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a gázolajpiaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak, mert a globális készletek a téli fűtési szezon előtt kritikusan alacsony szintre csökkentek. Szeptemberben a dízelexport éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza, a nagykereskedelmi árak pedig Európában és az Egyesült Államokban hordónként 220 dollár körüli rekordra emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Kisebb emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde.
Jó a hangulat Európában
Emelkednek a vezető európai tőzsdék, a DAX és a CAC is fél százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás
Várakozáson felüli harmadik negyedéves eredményt ért el az ASML, a holland félvezetőipari óriás nettó nyeresége 4,96 milliárd euró lett a vártnál jóval alacsonyabb, 4,1 milliárdos elemzői becsléssel szemben. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt olyan erős a kereslet, hogy egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatják a megrendeléseket.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Ázsiában az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékkal csökkent, míg a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.
- Jó hangulatban indulhat a nap az európai tőzsdéken a DAX 0,3 százalékkal, a CAC 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai szeptemberi inflációs és külkereskedelmi adatok jelennek meg, amelyek a belső kereslet és az export helyzetének megítéléséhez adnak támpontot. Itthon az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg érkezik. A nemzetközi figyelem Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásaira és a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentésére is kiterjedhet, de a nap legfontosabb közlése az amerikai szeptemberi infláció lesz, amely érdemben befolyásolhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 76,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 670,1
|-0,3%
|0,3%
|-1,7%
|7,5%
|12,2%
|50,3%
|S&P 500
|7 805,45
|0,0%
|-0,2%
|1,9%
|14,0%
|17,3%
|78,9%
|Nasdaq
|30 569,48
|-0,3%
|-2,1%
|4,1%
|21,1%
|23,5%
|106,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 777,52
|-1,8%
|-4,1%
|5,9%
|34,6%
|40,9%
|140,9%
|Hang Seng
|24 345,22
|0,3%
|0,3%
|-1,9%
|-5,0%
|-6,0%
|-2,5%
|CSI 300
|4 275,68
|-0,3%
|-1,9%
|-5,2%
|-7,7%
|-6,9%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 259,9
|-0,1%
|-0,7%
|-1,2%
|3,1%
|3,6%
|65,6%
|CAC
|7 827,63
|-0,1%
|-0,5%
|-4,3%
|-3,9%
|-1,3%
|18,6%
|FTSE
|10 650,33
|-0,1%
|1,0%
|0,0%
|7,2%
|12,8%
|49,1%
|FTSE MIB
|50 057,18
|0,0%
|-2,3%
|-4,7%
|11,4%
|18,7%
|92,8%
|IBEX
|19 210,7
|-0,4%
|-1,2%
|-3,2%
|11,0%
|23,6%
|116,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 550,8
|0,4%
|-0,1%
|-5,9%
|29,3%
|39,9%
|162,3%
|ATX
|6 627,9
|0,3%
|-2,4%
|-3,7%
|24,4%
|40,1%
|78,0%
|PX
|2 603,42
|0,2%
|-1,0%
|-6,5%
|-3,1%
|9,6%
|90,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 400
|1,8%
|2,2%
|-9,8%
|20,8%
|40,9%
|122,3%
|Mol
|4 896
|-1,6%
|-3,1%
|-9,0%
|66,5%
|75,2%
|81,7%
|Richter
|12 250
|-0,8%
|-1,0%
|-2,2%
|24,2%
|17,4%
|41,5%
|Magyar Telekom
|2 600
|2,8%
|1,1%
|2,0%
|45,1%
|44,9%
|511,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,86
|2,2%
|4,8%
|-0,4%
|76,1%
|68,8%
|25,2%
|Brent
|106,76
|0,0%
|6,0%
|1,9%
|75,4%
|68,5%
|28,1%
|Arany
|4 164,93
|-0,1%
|0,1%
|-4,5%
|-3,7%
|1,7%
|132,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,2250
|-0,2%
|-0,3%
|0,3%
|-5,1%
|-7,1%
|1,1%
|USDHUF
|325,3752
|-0,4%
|0,2%
|4,0%
|-0,5%
|-4,0%
|4,5%
|GBPHUF
|430,7251
|-0,3%
|0,0%
|1,6%
|-2,2%
|-4,6%
|1,5%
|EURUSD
|1,1194
|0,2%
|-0,6%
|-3,6%
|-4,7%
|-3,2%
|-3,3%
|USDJPY
|158,6850
|0,0%
|0,4%
|3,4%
|1,2%
|4,1%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3249
|0,2%
|-0,2%
|-2,1%
|-1,5%
|-0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 093,56
|1,6%
|-2,9%
|7,6%
|-6,4%
|-27,9%
|44,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: solarseven
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