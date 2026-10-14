Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője

A BlackRock nettó nyeresége a szeptember 30-ával zárult negyedévben 1,66 milliárd dollárra, azaz részvényenként 10,57 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,32 milliárd dollárról (részvényenként 8,43 dollár).

A kezelt vagyon értéke éves összevetésben 13,46 ezermilliárd dollárról 15,49 ezermilliárd dollárra emelkedett.

A növekedés mögött egyrészt a BlackRock zászlóshajójának számító iShares ETF-ekbe áramló 134,5 milliárd dollárnyi friss tőke, másrészt a kedvező részvénypiaci környezet miatti eszközérték-növekedés állt. Az S&P 500 index – amelyet nagyrészt a mesterséges intelligenciához kötődő papírok hajtottak – a negyedévben is folytatta menetelését a történelmi csúcsok közelében.

A kötvénypiaci termékekbe 78,2 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlás érkezett a negyedévben, ami erős befektetői keresletet jelez annak ellenére, hogy az amerikai állampapírhozamok meredeken emelkedtek az elmúlt időszakban. A tartósan magas hozamok ugyanakkor nyomást gyakorolhatnak a részvénypiacokra, mivel a befektetők a biztonságosabb eszközök felé fordulhatnak a kedvezőbb kockázatarányos hozamok reményében.

A vállalat részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékot ugrottak.

Címlapkép forrása: Shutterstock