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Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
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Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője

Portfolio
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A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock az idei harmadik negyedévben jelentősen növelte nyereségét a magasabb kezelési díjaknak köszönhetően, miközben a kezelt vagyon értéke új történelmi csúcsra emelkedett - számolt be a CNBC.

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A BlackRock nettó nyeresége a szeptember 30-ával zárult negyedévben 1,66 milliárd dollárra, azaz részvényenként 10,57 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,32 milliárd dollárról (részvényenként 8,43 dollár).

A kezelt vagyon értéke éves összevetésben 13,46 ezermilliárd dollárról 15,49 ezermilliárd dollárra emelkedett.

A növekedés mögött egyrészt a BlackRock zászlóshajójának számító iShares ETF-ekbe áramló 134,5 milliárd dollárnyi friss tőke, másrészt a kedvező részvénypiaci környezet miatti eszközérték-növekedés állt. Az S&P 500 index – amelyet nagyrészt a mesterséges intelligenciához kötődő papírok hajtottak – a negyedévben is folytatta menetelését a történelmi csúcsok közelében.

A kötvénypiaci termékekbe 78,2 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlás érkezett a negyedévben, ami erős befektetői keresletet jelez annak ellenére, hogy az amerikai állampapírhozamok meredeken emelkedtek az elmúlt időszakban. A tartósan magas hozamok ugyanakkor nyomást gyakorolhatnak a részvénypiacokra, mivel a befektetők a biztonságosabb eszközök felé fordulhatnak a kedvezőbb kockázatarányos hozamok reményében.

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blackrock

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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