Jön a hét legfontosabb adata - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A Shopper Park Plus a BÉT-en tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának rendelkező részéről, ami az alábbi: „Az MNB – a jelen határozat indokolásának I-III. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt –

figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben az éves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.