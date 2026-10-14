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Jön a hét legfontosabb adata - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
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Jön a hét legfontosabb adata - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Portfolio
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Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a befektetői figyelem középpontjában, ráadásul felpörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is, a sort az amerikai nagybankok nyitják. A mai nap legfontosabb közlése az amerikai szeptemberi infláció lesz, ami érdemben befolyásolhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat. Egyelőre emelkedést láthatunk az európai tőzsdéken, a magyar piacon kimondottan jó a hangulat.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Újabb, akár 12 milliárd forintos kötvénykibocsátásra készül az Alteo

Folytatja kötvényprogramját az Alteo, a társaság novemberben 11-12 milliárd forint értékben bocsáthat ki új kötvényeket – derül ki a társaság szerdai tőzsdei közleményéből. A bevont forrást meglévő hiteleinek részleges vagy teljes kiváltására fordítaná a vállalat.

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Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock az idei harmadik negyedévben jelentősen növelte nyereségét a magasabb kezelési díjaknak köszönhetően, miközben a kezelt vagyon értéke új történelmi csúcsra emelkedett - számolt be a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
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Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket

A Bank of America harmadik negyedéves nyeresége jelentősen csökkent, miután a pénzintézetnek 1,2 milliárd dolláros céltartalékot kellett képeznie a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt kiszabott hatósági bírságra. A bank tőkepiaci üzletága szintén gyengén teljesített. A pénzintézet árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal gyengült.

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Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
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Figyelmeztette a Shopper Parkot az MNB

A Shopper Park Plus a BÉT-en tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának rendelkező részéről, ami az alábbi: „Az MNB – a jelen határozat indokolásának I-III. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt –

figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben az éves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

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Ralizik a Richter

Kiemelkedően jól teljesít ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter viszi a prímet.

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Ralizik a Richter
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A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.

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A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept
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Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését

Felfüggesztette a Budapesti Értéktőzsde a Wellis Magyarország 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését az XBond piacon, miután a társaság nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztését - derül ki a BÉT közleményéből.

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Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését
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Vette saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 13-án Budapesti Értéktőzsdén 73 989 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 480 forint/darab átlagáron,

azaz összesen mintegy 3,14 milliárd forint értékben.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 365 898 darabra változott. A saját részvény állomány 5,84%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a gázolajpiaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak, mert a globális készletek a téli fűtési szezon előtt kritikusan alacsony szintre csökkentek. Szeptemberben a dízelexport éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza, a nagykereskedelmi árak pedig Európában és az Egyesült Államokban hordónként 220 dollár körüli rekordra emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis
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Erős kezdés a magyar tőzsdén

Kisebb emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde.

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Erős kezdés a magyar tőzsdén
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Jó a hangulat Európában

Emelkednek a vezető európai tőzsdék, a DAX és a CAC is fél százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás

Várakozáson felüli harmadik negyedéves eredményt ért el az ASML, a holland félvezetőipari óriás nettó nyeresége 4,96 milliárd euró lett a vártnál jóval alacsonyabb, 4,1 milliárdos elemzői becsléssel szemben. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt olyan erős a kereslet, hogy egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatják a megrendeléseket.

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Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás
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Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Ázsiában az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékkal csökkent, míg a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.
  • Jó hangulatban indulhat a nap az európai tőzsdéken a DAX 0,3 százalékkal, a CAC 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai szeptemberi inflációs és külkereskedelmi adatok jelennek meg, amelyek a belső kereslet és az export helyzetének megítéléséhez adnak támpontot. Itthon az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg érkezik. A nemzetközi figyelem Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásaira és a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentésére is kiterjedhet, de a nap legfontosabb közlése az amerikai szeptemberi infláció lesz, amely érdemben befolyásolhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 76,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 670,1 -0,3% 0,3% -1,7% 7,5% 12,2% 50,3%
S&P 500 7 805,45 0,0% -0,2% 1,9% 14,0% 17,3% 78,9%
Nasdaq 30 569,48 -0,3% -2,1% 4,1% 21,1% 23,5% 106,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 67 777,52 -1,8% -4,1% 5,9% 34,6% 40,9% 140,9%
Hang Seng 24 345,22 0,3% 0,3% -1,9% -5,0% -6,0% -2,5%
CSI 300 4 275,68 -0,3% -1,9% -5,2% -7,7% -6,9% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 259,9 -0,1% -0,7% -1,2% 3,1% 3,6% 65,6%
CAC 7 827,63 -0,1% -0,5% -4,3% -3,9% -1,3% 18,6%
FTSE 10 650,33 -0,1% 1,0% 0,0% 7,2% 12,8% 49,1%
FTSE MIB 50 057,18 0,0% -2,3% -4,7% 11,4% 18,7% 92,8%
IBEX 19 210,7 -0,4% -1,2% -3,2% 11,0% 23,6% 116,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 550,8 0,4% -0,1% -5,9% 29,3% 39,9% 162,3%
ATX 6 627,9 0,3% -2,4% -3,7% 24,4% 40,1% 78,0%
PX 2 603,42 0,2% -1,0% -6,5% -3,1% 9,6% 90,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 400 1,8% 2,2% -9,8% 20,8% 40,9% 122,3%
Mol 4 896 -1,6% -3,1% -9,0% 66,5% 75,2% 81,7%
Richter 12 250 -0,8% -1,0% -2,2% 24,2% 17,4% 41,5%
Magyar Telekom 2 600 2,8% 1,1% 2,0% 45,1% 44,9% 511,8%
Nyersanyagok              
WTI 100,86 2,2% 4,8% -0,4% 76,1% 68,8% 25,2%
Brent 106,76 0,0% 6,0% 1,9% 75,4% 68,5% 28,1%
Arany 4 164,93 -0,1% 0,1% -4,5% -3,7% 1,7% 132,3%
Devizák              
EURHUF 364,2250 -0,2% -0,3% 0,3% -5,1% -7,1% 1,1%
USDHUF 325,3752 -0,4% 0,2% 4,0% -0,5% -4,0% 4,5%
GBPHUF 430,7251 -0,3% 0,0% 1,6% -2,2% -4,6% 1,5%
EURUSD 1,1194 0,2% -0,6% -3,6% -4,7% -3,2% -3,3%
USDJPY 158,6850 0,0% 0,4% 3,4% 1,2% 4,1% 40,0%
GBPUSD 1,3249 0,2% -0,2% -2,1% -1,5% -0,6% -2,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 83 093,56 1,6% -2,9% 7,6% -6,4% -27,9% 44,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Az amerikai pénzügyminisztérium 1,21 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of Americára, mert a pénzintézet súlyos mulasztásokat követett el a pénzmosás és más illegális pénzügyi tevékenységek kiszűrése terén. A büntetés a tárca történetének harmadik legnagyobb tétele - írta a Reuters.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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