Jön az amerikai inflációs adat - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését
Felfüggesztette a Budapesti Értéktőzsde a Wellis Magyarország 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését az XBond piacon, miután a társaság nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztését - derül ki a BÉT közleményéből.
Vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 13-án Budapesti Értéktőzsdén 73 989 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 480 forint/darab átlagáron,
azaz összesen mintegy 3,14 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 365 898 darabra változott. A saját részvény állomány 5,84%.
Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a gázolajpiaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak, mert a globális készletek a téli fűtési szezon előtt kritikusan alacsony szintre csökkentek. Szeptemberben a dízelexport éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza, a nagykereskedelmi árak pedig Európában és az Egyesült Államokban hordónként 220 dollár körüli rekordra emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Kisebb emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde.
Jó a hangulat Európában
Emelkednek a vezető európai tőzsdék, a DAX és a CAC is fél százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás
Várakozáson felüli harmadik negyedéves eredményt ért el az ASML, a holland félvezetőipari óriás nettó nyeresége 4,96 milliárd euró lett a vártnál jóval alacsonyabb, 4,1 milliárdos elemzői becsléssel szemben. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt olyan erős a kereslet, hogy egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatják a megrendeléseket.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Ázsiában az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékkal csökkent, míg a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.
- Jó hangulatban indulhat a nap az európai tőzsdéken a DAX 0,3 százalékkal, a CAC 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai szeptemberi inflációs és külkereskedelmi adatok jelennek meg, amelyek a belső kereslet és az export helyzetének megítéléséhez adnak támpontot. Itthon az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg érkezik. A nemzetközi figyelem Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásaira és a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentésére is kiterjedhet, de a nap legfontosabb közlése az amerikai szeptemberi infláció lesz, amely érdemben befolyásolhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 76,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 670,1
|-0,3%
|0,3%
|-1,7%
|7,5%
|12,2%
|50,3%
|S&P 500
|7 805,45
|0,0%
|-0,2%
|1,9%
|14,0%
|17,3%
|78,9%
|Nasdaq
|30 569,48
|-0,3%
|-2,1%
|4,1%
|21,1%
|23,5%
|106,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 777,52
|-1,8%
|-4,1%
|5,9%
|34,6%
|40,9%
|140,9%
|Hang Seng
|24 345,22
|0,3%
|0,3%
|-1,9%
|-5,0%
|-6,0%
|-2,5%
|CSI 300
|4 275,68
|-0,3%
|-1,9%
|-5,2%
|-7,7%
|-6,9%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 259,9
|-0,1%
|-0,7%
|-1,2%
|3,1%
|3,6%
|65,6%
|CAC
|7 827,63
|-0,1%
|-0,5%
|-4,3%
|-3,9%
|-1,3%
|18,6%
|FTSE
|10 650,33
|-0,1%
|1,0%
|0,0%
|7,2%
|12,8%
|49,1%
|FTSE MIB
|50 057,18
|0,0%
|-2,3%
|-4,7%
|11,4%
|18,7%
|92,8%
|IBEX
|19 210,7
|-0,4%
|-1,2%
|-3,2%
|11,0%
|23,6%
|116,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 550,8
|0,4%
|-0,1%
|-5,9%
|29,3%
|39,9%
|162,3%
|ATX
|6 627,9
|0,3%
|-2,4%
|-3,7%
|24,4%
|40,1%
|78,0%
|PX
|2 603,42
|0,2%
|-1,0%
|-6,5%
|-3,1%
|9,6%
|90,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 400
|1,8%
|2,2%
|-9,8%
|20,8%
|40,9%
|122,3%
|Mol
|4 896
|-1,6%
|-3,1%
|-9,0%
|66,5%
|75,2%
|81,7%
|Richter
|12 250
|-0,8%
|-1,0%
|-2,2%
|24,2%
|17,4%
|41,5%
|Magyar Telekom
|2 600
|2,8%
|1,1%
|2,0%
|45,1%
|44,9%
|511,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,86
|2,2%
|4,8%
|-0,4%
|76,1%
|68,8%
|25,2%
|Brent
|106,76
|0,0%
|6,0%
|1,9%
|75,4%
|68,5%
|28,1%
|Arany
|4 164,93
|-0,1%
|0,1%
|-4,5%
|-3,7%
|1,7%
|132,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,2250
|-0,2%
|-0,3%
|0,3%
|-5,1%
|-7,1%
|1,1%
|USDHUF
|325,3752
|-0,4%
|0,2%
|4,0%
|-0,5%
|-4,0%
|4,5%
|GBPHUF
|430,7251
|-0,3%
|0,0%
|1,6%
|-2,2%
|-4,6%
|1,5%
|EURUSD
|1,1194
|0,2%
|-0,6%
|-3,6%
|-4,7%
|-3,2%
|-3,3%
|USDJPY
|158,6850
|0,0%
|0,4%
|3,4%
|1,2%
|4,1%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3249
|0,2%
|-0,2%
|-2,1%
|-1,5%
|-0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 093,56
|1,6%
|-2,9%
|7,6%
|-6,4%
|-27,9%
|44,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: solarseven
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