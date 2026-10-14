Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Felemás nyitás Amerikában
Az inflációs adat közzétételét követően heves kilengések vannak az amerikai tőzsdéken: az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb, a Dow viszont 0,3 százalékkal emelkedik.
Beszakadt az egyik legnagyobb amerikai bank árfolyama
Jelentősen elmaradtak a várakozásoktól a Bank of America harmadik negyedéves eredményei, miután a profitot egy 1,2 milliárd dolláros hatósági bírság terhelte, miközben a kereskedési üzletág is a vártnál gyengébben teljesített. A bank részvényének árfolyama a gyorsjelentés hatására több mint 7 százalékot esett a nyitás után - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Európában is romlik a hangulat
Az amerikai kamatemelés hatása az európai tőzsdéken is megremegtek a kezek: a korábbi nagy emelkedést szerényebb pluszok váltották át, de még így is óvatos optimizmus van a kontinens piacain. A DAX 0,4 százalékos, a FTSE 100 0,2 százalékos, a CAC pedig fél százalékos pluszban van.
Idegesek a befektetők
A friss inflációs adatot követően 3,4 százalékot ugrott a VIX index, amit a piac félelemindexeként is emlegetnek. A mutató az S&P 500 index opciós árazásából számított, következő 30 napra várt árfolyam-ingadozást jelzi, így az emelkedése a befektetői bizonytalanság fokozódására utal. Fontos hozzátenni, hogy a VIX még az ugrással együtt is rendkívül alacsony szinten áll.
Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok
Szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást.
Esnek a határidős indexek
A Nasdaq index határidős jegyzése 0,7 százalékot esett, eközben az S&P 500 0,6 százalékkal, a Dow pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.
A vártnál magasabb éves inflációs adat felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az amerikai jegybank a korábban vártnál tovább tarthatja magasan a kamatokat, illetve az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozások is felerősödhetnek: a korábbi 21 százalékról 44 százalékra nőtt ennek az esélye.
Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot
Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése volt, ami a devizapiacokon is nagy fordulatot hozott.
Ütik az aranyat
Kijött a szeptemberi amerikai inflációs adat: a fogyasztói árindex szeptemberben havi alapon 0,6 százalékkal emelkedett, míg az éves infláció 3,7 százalékot tett ki. A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok havi szinten 0,6 százalékos, éves összevetésben pedig 3,6 százalékos áremelkedésre számítottak.
Azonnal jön is a piaci reakció: zuhanni kezdett az arany, már 1,2 százalékos mínuszban van a jegyzés, az ezüst pedig 2 százalékkal került lejjebb, ezzel augusztus óta nem látott szintre került a jegyzés.
Valósággal kilőttek a bevételek: nagyot ugrott a Morgan Stanley profitja
A Morgan Stanley a harmadik negyedévben 20,3 milliárd dolláros nettó bevétel mellett 3,03 dolláros egy részvényre jutó eredményt ért el, ami az egy évvel korábbihoz képest is növekedést mutat. A jó teljesítmény mögött elsősorban a részvénykereskedés kiugró eredménye és a vagyonkezelési üzletág rekordjai állnak. A bank részvényeinek árfolyama fél százalék felett emelkedik a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.
Újabb, akár 12 milliárd forintos kötvénykibocsátásra készül az Alteo
Folytatja kötvényprogramját az Alteo, a társaság novemberben 11-12 milliárd forint értékben bocsáthat ki új kötvényeket – derül ki a társaság szerdai tőzsdei közleményéből. A bevont forrást meglévő hiteleinek részleges vagy teljes kiváltására fordítaná a vállalat.
Itt az új történelmi csúcs: soha nem kezelt ekkora vagyont a világ legnagyobb vagyonkezelője
A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock az idei harmadik negyedévben jelentősen növelte nyereségét a magasabb kezelési díjaknak köszönhetően, miközben a kezelt vagyon értéke új történelmi csúcsra emelkedett - számolt be a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Szenved a Bank of America, ütik a részvényeket
A Bank of America harmadik negyedéves nyeresége jelentősen csökkent, miután a pénzintézetnek 1,2 milliárd dolláros céltartalékot kellett képeznie a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt kiszabott hatósági bírságra. A bank tőkepiaci üzletága szintén gyengén teljesített. A pénzintézet árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal gyengült.
Figyelmeztette a Shopper Parkot az MNB
A Shopper Park Plus a BÉT-en tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozatának rendelkező részéről, ami az alábbi: „Az MNB – a jelen határozat indokolásának I-III. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt –
figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben az éves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.
Ralizik a Richter
Kiemelkedően jól teljesít ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter viszi a prímet.
A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.
Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését
Felfüggesztette a Budapesti Értéktőzsde a Wellis Magyarország 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését az XBond piacon, miután a társaság nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztését - derül ki a BÉT közleményéből.
Vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 13-án Budapesti Értéktőzsdén 73 989 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 480 forint/darab átlagáron,
azaz összesen mintegy 3,14 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 365 898 darabra változott. A saját részvény állomány 5,84%.
Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a gázolajpiaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak, mert a globális készletek a téli fűtési szezon előtt kritikusan alacsony szintre csökkentek. Szeptemberben a dízelexport éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza, a nagykereskedelmi árak pedig Európában és az Egyesült Államokban hordónként 220 dollár körüli rekordra emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Kisebb emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde.
Jó a hangulat Európában
Emelkednek a vezető európai tőzsdék, a DAX és a CAC is fél százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás
Várakozáson felüli harmadik negyedéves eredményt ért el az ASML, a holland félvezetőipari óriás nettó nyeresége 4,96 milliárd euró lett a vártnál jóval alacsonyabb, 4,1 milliárdos elemzői becsléssel szemben. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt olyan erős a kereslet, hogy egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatják a megrendeléseket.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Ázsiában az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékkal csökkent, míg a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.
- Jó hangulatban indulhat a nap az európai tőzsdéken a DAX 0,3 százalékkal, a CAC 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai szeptemberi inflációs és külkereskedelmi adatok jelennek meg, amelyek a belső kereslet és az export helyzetének megítéléséhez adnak támpontot. Itthon az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg érkezik. A nemzetközi figyelem Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásaira és a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentésére is kiterjedhet, de a nap legfontosabb közlése az amerikai szeptemberi infláció lesz, amely érdemben befolyásolhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 76,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 670,1
|-0,3%
|0,3%
|-1,7%
|7,5%
|12,2%
|50,3%
|S&P 500
|7 805,45
|0,0%
|-0,2%
|1,9%
|14,0%
|17,3%
|78,9%
|Nasdaq
|30 569,48
|-0,3%
|-2,1%
|4,1%
|21,1%
|23,5%
|106,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 777,52
|-1,8%
|-4,1%
|5,9%
|34,6%
|40,9%
|140,9%
|Hang Seng
|24 345,22
|0,3%
|0,3%
|-1,9%
|-5,0%
|-6,0%
|-2,5%
|CSI 300
|4 275,68
|-0,3%
|-1,9%
|-5,2%
|-7,7%
|-6,9%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 259,9
|-0,1%
|-0,7%
|-1,2%
|3,1%
|3,6%
|65,6%
|CAC
|7 827,63
|-0,1%
|-0,5%
|-4,3%
|-3,9%
|-1,3%
|18,6%
|FTSE
|10 650,33
|-0,1%
|1,0%
|0,0%
|7,2%
|12,8%
|49,1%
|FTSE MIB
|50 057,18
|0,0%
|-2,3%
|-4,7%
|11,4%
|18,7%
|92,8%
|IBEX
|19 210,7
|-0,4%
|-1,2%
|-3,2%
|11,0%
|23,6%
|116,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 550,8
|0,4%
|-0,1%
|-5,9%
|29,3%
|39,9%
|162,3%
|ATX
|6 627,9
|0,3%
|-2,4%
|-3,7%
|24,4%
|40,1%
|78,0%
|PX
|2 603,42
|0,2%
|-1,0%
|-6,5%
|-3,1%
|9,6%
|90,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 400
|1,8%
|2,2%
|-9,8%
|20,8%
|40,9%
|122,3%
|Mol
|4 896
|-1,6%
|-3,1%
|-9,0%
|66,5%
|75,2%
|81,7%
|Richter
|12 250
|-0,8%
|-1,0%
|-2,2%
|24,2%
|17,4%
|41,5%
|Magyar Telekom
|2 600
|2,8%
|1,1%
|2,0%
|45,1%
|44,9%
|511,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,86
|2,2%
|4,8%
|-0,4%
|76,1%
|68,8%
|25,2%
|Brent
|106,76
|0,0%
|6,0%
|1,9%
|75,4%
|68,5%
|28,1%
|Arany
|4 164,93
|-0,1%
|0,1%
|-4,5%
|-3,7%
|1,7%
|132,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,2250
|-0,2%
|-0,3%
|0,3%
|-5,1%
|-7,1%
|1,1%
|USDHUF
|325,3752
|-0,4%
|0,2%
|4,0%
|-0,5%
|-4,0%
|4,5%
|GBPHUF
|430,7251
|-0,3%
|0,0%
|1,6%
|-2,2%
|-4,6%
|1,5%
|EURUSD
|1,1194
|0,2%
|-0,6%
|-3,6%
|-4,7%
|-3,2%
|-3,3%
|USDJPY
|158,6850
|0,0%
|0,4%
|3,4%
|1,2%
|4,1%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3249
|0,2%
|-0,2%
|-2,1%
|-1,5%
|-0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 093,56
|1,6%
|-2,9%
|7,6%
|-6,4%
|-27,9%
|44,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: solarseven
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