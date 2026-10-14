Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Kijött a szeptemberi amerikai inflációs adat: a fogyasztói árindex szeptemberben havi alapon 0,6 százalékkal emelkedett, míg az éves infláció 3,7 százalékot tett ki. A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok havi szinten 0,6 százalékos, éves összevetésben pedig 3,6 százalékos áremelkedésre számítottak.

Azonnal jön is a piaci reakció: zuhanni kezdett az arany, már 1,2 százalékos mínuszban van a jegyzés, az ezüst pedig 2 százalékkal került lejjebb, ezzel augusztus óta nem látott szintre került a jegyzés.