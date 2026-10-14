Megnyitja a legfejlettebb modelljeit a Google: fontos áttörés jöhet a tudományban Európában

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A Google DeepMind és az Alphabet felhőszolgáltatója, a Google Cloud a dublini mesterségesintelligencia-csúcstalálkozón jelentette be, hogy

akár 200 európai kutató kaphat közvetlen hozzáférést a vállalat élvonalbeli modelljeihez.

A kezdeményezés részeként a cég 3 millió dollár értékű számításikapacitás-kreditet is felajánl a résztvevő kutatócsoportoknak.

A program keretében a szakemberek többek között olyan tudományos eszközökhöz férhetnek hozzá, mint az AlphaFold 3, a WeatherNext, az AlphaGenome, az AlphaEvolve és az AlphaEarth Foundations.

A Google közleménye szerint a kezdeményezés célja az európai innováció felgyorsítása az infrastrukturális erőforrások és a legmodernebb technológiák közvetlen biztosításával. A vállalat hangsúlyozta, hogy az együttműködés révén a kutatók hatékonyabban dolgozhatnak olyan összetett kihívásokon, mint a szélsőséges időjárási jelenségek előrejelzése vagy a molekuláris szerkezetek feltérképezése.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

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