Nagy lépést tett az Egyesült Államokban a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer jöhet

Befogadta értékelésre az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala, az FDA a Richter Gedeon Fylrevy nevű készítményének törzskönyvezési kérelmét – jelentette be a társaság. Az innovatív, szájon át alkalmazható, Estetrol-alapú ösztrogénterápia a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek kezelésére szolgál.

A Richter közlése szerint

az FDA várhatóan 2027 harmadik negyedévéig bírálja el a FYLREVY törzskönyvezési kérelmét.

Amennyiben a készítmény megkapja az engedélyt, ez lehet az első E4-et tartalmazó menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban.

A Fylrevy 2026 márciusában már forgalombahozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól, amely az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára érvényes. A készítmény jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban van forgalomban.

A Richter tájékoztatása szerint a Fylrevy hormonpótló terápiaként alkalmazható posztmenopauzális, méheltávolításon át nem esett nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére, amennyiben az utolsó menstruáció óta legalább 12 hónap eltelt. Emellett a készítmény méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére is használható.

Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője a közlemény szerint úgy fogalmazott: nagy örömmel fogadták, hogy a menopauza kezelésére szolgáló innovációjuk törzskönyvezési kérelmét befogadták az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb gyógyszerpiacán. Hozzátette, hogy a posztmenopauzális tünetek világszerte nők millióinak életminőségét befolyásolják, miközben ezen a terápiás területen eddig korlátozott előrelépés történt.

A társaság szerint az Estetrol, vagyis az E4 egy természetes és szelektív ösztrogén, amelyet a magzati máj termel a terhesség alatt, gyógyászati célokra pedig növényi alapanyagokból szintetizálnak. A Richter közlése alapján az E4 preklinikai és klinikai adatai szövet-specifikus aktivitásra és más ösztrogénekhez képest kedvezőbb farmakológiai profilra utalnak. Az E4 hatékonyságát és biztonságosságát két fázis 3 vizsgálatban, az E4 Comfort I és az E4 Comfort II tanulmányokban vizsgálták. Ezekben összesen 2576 posztmenopauzális nő vett részt Európában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában.

Az Estetrol már világszerte több mint 50 országban engedélyezett drospirenonnal kombinált orális fogamzásgátló ösztrogénkomponenseként, az Európai Unióban Drovelis, az Egyesült Államokban Nextstellis néven. A mostani amerikai eljárással az Estetrol terápiás alkalmazási területe a menopauza kezelésében bővülhet tovább.

A Richter korábban a készítmény fontosságával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez egy új originális megoldás, egy terápiás jelentőséggel bíró originális készítmény, és több mint 20 éve nem volt menopauzában originális készítmény.

A Richternél a nőgyógyászat az egyik olyan üzletág, amely a jövőbeli növekedést biztosíthatja, főként a Vraylar szabadalomvesztését követően, ezért kiemelten hangsúlyos terület, amit akvizíciókkal, k+f-fel is megtámogatott a vállalat.

A Richter árfolyama idén 24 százalékot emelkedett.

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