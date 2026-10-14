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Nagy létszámleépítés jön a Netflixnél
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Nagy létszámleépítés jön a Netflixnél

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Elbocsátja munkatársainak mintegy 6 százalékát a Netflix – derül ki a vállalat társvezérigazgatóinak belső leveléből, amelyet a CNBC szerzett meg.
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Információ és jelentkezés

Elbocsátja munkatársainak mintegy 6 százalékát a Netflix.

A létszámleépítés elsősorban a termékfejlesztési, technológiai, jogi, valamint a HR-területeket érinti. Ted Sarandos és Greg Peters társvezérigazgatók a munkavállalóknak küldött e-mailben úgy fogalmaztak, hogy a streamingóriás küldetése – a világ szórakoztatása – ambiciózus célkitűzés, amelynek eléréséhez fegyelmezett döntésekre van szükség az erőforrások és a munkaerő elosztásában.

A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a vállalat üzleti helyzete stabil, és növekedési pályán halad, így az éves előrejelzésüket továbbra is tartani tudják. Hozzátették, hogy a stratégiai fontosságú területekre továbbra is jelentős forrásokat fordítanak a szolgáltatás fejlesztése, valamint a növekedés és az innováció ösztönzése érdekében. A Netflix a társvezérigazgatók levelén túl nem kívánt további részleteket közölni a létszámcsökkentésről.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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