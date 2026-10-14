Nagy létszámleépítés jön a Netflixnél

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.

Elbocsátja munkatársainak mintegy 6 százalékát a Netflix.

A létszámleépítés elsősorban a termékfejlesztési, technológiai, jogi, valamint a HR-területeket érinti. Ted Sarandos és Greg Peters társvezérigazgatók a munkavállalóknak küldött e-mailben úgy fogalmaztak, hogy a streamingóriás küldetése – a világ szórakoztatása – ambiciózus célkitűzés, amelynek eléréséhez fegyelmezett döntésekre van szükség az erőforrások és a munkaerő elosztásában.

A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a vállalat üzleti helyzete stabil, és növekedési pályán halad, így az éves előrejelzésüket továbbra is tartani tudják. Hozzátették, hogy a stratégiai fontosságú területekre továbbra is jelentős forrásokat fordítanak a szolgáltatás fejlesztése, valamint a növekedés és az innováció ösztönzése érdekében. A Netflix a társvezérigazgatók levelén túl nem kívánt további részleteket közölni a létszámcsökkentésről.

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