Nem volt hajlandó autonóm fegyvereket fejleszteni az Anthropic, folytatódik a harc a Trump-kormánnyal

Az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat kedden arra kérte a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróságot, hogy vizsgálja felül azt a szeptemberi ítéletet, amellyel a testület helybenhagyta a Pentagon korábbi döntését. Az amerikai védelmi minisztérium azután nyilvánította nemzetbiztonsági ellátásilánc-kockázatnak a céget, hogy a felek nem tudtak megegyezni a technológia biztonsági garanciáiról.

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A fellebbviteli bíróság szeptemberben 2-1 arányú döntéssel

a Pentagon javára ítélt.

A többségi álláspont szerint a védelmi tárca jogszerűen járt el, miután az Anthropic megtagadta, hogy szellemi termékeit autonóm fegyverrendszerekben vagy tömeges megfigyelési rendszerekben alkalmazzák. A bíróság emellett elutasította a cég azon érvelését is, miszerint a Pentagon csupán a vállalat AI-biztonsággal kapcsolatos álláspontja miatt élt volna megtorlással.

Az Anthropic állítása szerint a Pentagon feketelistája több milliárd dolláros bevételkiesést okozott a cégnek. A vállalat keddi beadványában azzal érvelt, hogy a bírósági többség tévesen értelmezte az eljárás alapjául szolgáló szövetségi törvényt, amelyet eredetileg az ellenséges külföldi szereplőkkel szemben hoztak létre, és nem a hazai kormányzati beszállítók korlátozására szántak.

A cég álláspontja szerint a döntéssel a bíróság lehetővé tette a Pentagon számára, hogy megfelelő eljárás lefolytatása nélkül lépjen fel ellene, miközben egyértelmű bizonyítékok mutatnak arra, hogy a minősítés megtorlás volt a vállalat biztonságpolitikai nyilatkozatai miatt. Egy párhuzamos ügyben egy kaliforniai szövetségi bíró augusztusban egy másik jogszabályra hivatkozva már hatályon kívül helyezett egy hasonló korlátozó intézkedést.

Az ügy tágabb kontextusához tartozik, hogy Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója az összes élvonalbeli amerikai AI-vállalatra kiterjedő egységes szabályozást szorgalmaz, miközben a Trump-kormányzat a növekedésorientált, kevésbé korlátozó piaci megközelítést részesíti előnyben.

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Forrás: Reuters

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