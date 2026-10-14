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Újabb, akár 12 milliárd forintos kötvénykibocsátásra készül az Alteo

Portfolio
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Folytatja kötvényprogramját az Alteo, a társaság novemberben 11-12 milliárd forint értékben bocsáthat ki új kötvényeket – derül ki a társaság szerdai tőzsdei közleményéből. A bevont forrást meglévő hiteleinek részleges vagy teljes kiváltására fordítaná a vállalat.

A tervezett kötvények futamideje hét év lenne, fix kamatozással és éves kamatfizetéssel. A pontos kamatlábat később határozzák meg.

A kötvények névértéke 50 millió forint lenne, a kibocsátás pedig minősített befektetőket célozna, aukciós értékesítés keretében. A tőketörlesztés a negyedik év végétől kezdődne, évente 10 százalékos részletekben, míg a fennmaradó 70 százalékot a futamidő végén fizetnék vissza.

A kibocsátás célja a meglévő vállalatfinanszírozási hitelállomány kiváltása és a saját tőke, illetve a hitelállomány arányának stabilizálása. A kötvényeket a BÉT XBond piacára vezetnék be.

Az új kibocsátás az Alteo 40 milliárd forintos kötvényprogramjának része. A társaság hangsúlyozta, hogy egyelőre nem született végleges döntés a tranzakcióról: a megvalósítás a befektetői visszajelzésektől és azok vállalat általi értékelésétől is függ.

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