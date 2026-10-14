Vitézy Dávid bejelentette: gyökeres változás jön az ország legnépszerűbb kerékpáros útvonalán

Az ország legnépszerűbb kerékpáros útvonalán jelenleg számos helyen felnyomták a fák gyökerei az aszfaltot, a burkolat tönkrement, az út pedig helyenként annyira elkeskenyedett, hogy a szembejövők alig férnek el egymás mellett - számolt be a balatoni kerékpárút állapotáról a beruházási és közlekedési miniszter is.

Ennek orvoslására az első, nagyobb volumenű beruházás keretében Tihany és Balatonfűzfő között 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő utat.

A fejlesztés hét települést – Tihanyt, Balatonfüredet, Csopakot, Paloznakot, Alsóörsöt, Balatonalmádit és Balatonfűzfőt – érint.

A balatoni Bringakör tervezett felújításai. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala.

Az új, önálló, kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek - írta Vitézy Dávid bejegyzésében A projekt keretében hat új kerékpáros hidat és két, fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak, több szakaszon pedig teljesen új nyomvonalat jelölnek ki. A területszerzések már zajlanak, a kivitelezési közbeszerzési eljárások pedig még idén elindulnak. A közlekedési tárca vezetője megerősítette, hogy ezt a szakaszt a Tisza-kormány által a jogállamisági eljárás lezárultával nemrég hazahozott európai uniós forrásokból finanszírozzák.

Ezzel párhuzamosan, hazai költségvetési forrásból a Magyar Közút négy különösen rossz állapotú szakasz felújítását is elvégzi.

Balatonakali és Zánka között mintegy 1,6 kilométeren teljesen újjáépítik a pályát egy új kerékpáros híddal együtt. Balatonkenese és Balatonfűzfő között másfél kilométeren, az erdőben haladó nyomvonalat a régi 71-es főút vonalát felhasználva az eddigi 2,5 méterről 3 méteresre szélesítik. Badacsonyörsnél, Ábrahámhegy és Badacsonytomaj vasútállomás között 1,7 kilométeren szüntetik meg a balesetveszélyes gyökérfelnyomódásokat és repedéseket, Badacsonytomajon pedig közel 300 méteres szakaszon kap új aszfaltkopóréteget a kerékpárút.

A miniszter elmondása szerint

összesen közel 20 km hosszú kerékpárút újulhat meg, ami körülbelül a teljes balatoni kör 10 százalékát jelenti.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a hazai finanszírozású munkáknál már folynak a közbeszerzési eljárások.

A kivitelezés 2027 tavaszán indul azzal a céllal, hogy a megújult szakaszokat a kerékpárosok már a jövő évi szezonban birtokba vehessék.

A beruházások nemcsak a turizmust élénkítik és teszik vonzóbbá a Balatont a nyári csúcsszezonon kívül is, hanem a part menti települések közötti mindennapi, biztonságos közlekedést is garantálják, szervesen illeszkedve a teljes hazai közlekedési hálózat átfogó fejlesztésébe - zárta posztját Vitézy Dávid miniszter.

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