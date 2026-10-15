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AutoWallis: példátlan gyorsasággal alakítják át a kínai márkák az európai autópiacot

Portfolio
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A globális autóipar egyszerre néz szembe a kínai gyártók gyors térnyerésével, a vámháborúk hatásaival, az elektrifikációval és a vásárlói igények átalakulásával. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója szerint ebben a környezetben a diverzifikáció, a régiós terjeszkedés és a konszolidációra építő növekedés adhat stabil alapot a vállalat számára.

Az autópiacot meghatározó globális átalakulásokról, a kínai gyártók előretöréséről és a hibrid hajtásláncok dominanciájáról beszélt Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon, a Portfolio helyszíni stúdiójában. A vállalatvezető szerint az iparág olyan gyors és mélyreható változáson megy keresztül, amely hosszú távú stratégiai válaszokat követel az autókereskedő cégektől is. Kiemelte: bár a kelet-európai autóértékesítési volumenek már elérték a koronavírus-járvány előtti szintet, a növekedést ma döntően új piaci szereplők hajtják. A kínai márkák európai terjeszkedése olyan ütemű átrendeződést hozott, amelyre az elmúlt harminc évben nem volt példa. A folyamat először az amerikai márkákat szorította vissza Európában, mára azonban a japán, dél-koreai és európai gyártók piaci részesedését is elérte.

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Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa

A vezérigazgató szerint a váratlan globális vámháborúk és az intenzív kínai terjeszkedés miatt szinte valamennyi európai gyártó profit warningot adott ki. A szektor szereplői kapacitásleépítésekkel, gyártóhelyek értékesítésével és a modellkínálat átalakításával próbálnak alkalmazkodni a szűkülő marzsokhoz és az erősödő versenyhez.

A hajtásláncok piacán az elektrifikáció mellett jelenleg a hibrid technológia térnyerése a meghatározó a régióban. Magyarországon az újautó-értékesítések fele már hibrid hajtásláncú modell, ami jelentős fordulat az öt évvel ezelőtti dízeldominanciához képest. Ormosy szerint a hibridek népszerűségét az elérhetőbb árak is támogatják, miközben a kínai gyártók árnyomására az európai szereplők is egyre versenyképesebb modellekkel reagálnak.

Az AutoWallis stratégiájában ezért kiemelt szerepet kap a diverzifikáció, a több márkára és több országra épülő működés, valamint a régiós terjeszkedés. Ormosy Gábor szerint a bizonytalan gazdasági környezetben ez a megközelítés teremthet stabilitást, miközben a konszolidációra építő növekedés és az új márkák bevonása adhatja a vállalat következő fejlődési szakaszát.

A cikk és a videó megjelenését az AutoWallis támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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