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Bejelentést tett Tim Cook: nagy dobásra készül az Apple Kínában
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Bejelentést tett Tim Cook: nagy dobásra készül az Apple Kínában

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Zöld utat kapott Kínában az Apple mesterségesintelligencia-szolgáltatása, az Apple Intelligence – jelentette be Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója Sanghajban, a The Paper című kínai állami lapnak adott interjújában.
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Cook elmondta, hogy

az Apple Intelligence tesztverzióját még októberben elérhetővé teszik a kínai felhasználók számára.

A béta verzió élő fordítást, szövegíró és szerkesztési segédeszközöket, valamint képtisztítási funkciókat kínál majd, a mesterséges intelligenciával felruházott Siri azonban egyelőre nem képezi a csomag részét.

Az Apple kifejezetten a kínai piacra fejlesztett ki egy nagy nyelvi modellt, ami eltér a vállalat más országokban alkalmazott stratégiájától, ahol külső fejlesztők modelljeire támaszkodik az MI-funkciók működtetéséhez. A modellt az Alibaba Grouppal közösen fejlesztették ki, a kínai technológiai óriásvállalat támogatásával tanítva be azt.

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Kína kiberbiztonsági hatósága már júliusban jóváhagyta az Apple Intelligence regisztrációját az iPhone-készülékeken való használatra. Cook sanghaji látogatása során találkozott Vang Ventao kínai kereskedelmi miniszterrel is, akivel a mesterséges intelligencia fejlesztéséről és az Apple kínai üzleti tevékenységéről egyeztettek.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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