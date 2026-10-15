Drasztikus lépéskényszerben a hazai vállalatok: így faragható le az egekbe szökő energiaköltség

A hazai vállalkozások rendkívül súlyos helyzettel szembesülnek az energiapiacon, a földgáz ára a januári 32 eurós szintről 82 euró/megawattórára ugrott, a villamos energia pedig a tavalyi 100 euró körüli bázisról 168 euró/megawattórára drágult.
Az járt jól, aki múlt héten szerződött, és aki ma szerződik, az biztos, hogy jobban jár, mint aki a jövő héten fog
– mondta előadásában Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője a konferencián, hangsúlyozva, hogy a vállalati szektorban nincs mire várni.
Bár a magyar és az európai kapacitásarányos földgáztárolási töltöttség egyaránt 77 százalék körül mozog, az árak csökkenése egyelőre nem reális forgatókönyv. A drágulást a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek, az amerikai félidős választások után várható háborús eszkaláció, valamint a balkáni és a környező országok atomerőműveit és vízierőműveit sújtó aszályos időszak is fűti. A trend jelenleg az exponenciális növekedés irányába mutat.
Eközben a hazai vállalkozások fizetik a második legmagasabb áramárat Európában: csupán Írország előzi meg Magyarországot, miközben Németország a harmadik helyen áll. Emiatt az energiaköltségek az átlagos vállalati összkiadások 10 százalékát, a HoReCa-szektorban pedig akár a 15–20 százalékát is elérik. Mivel a rendszerhasználati díj, a KÁT, az energiaadó vagy az EKR jogszabályilag kötött, és automatikusan átvezetik a számlákon,
az egyetlen versengő és mozgásteret adó elem maga az energiadíj maradt.
Ebben a változékony környezetben a tisztán fix áras, előre rögzített szerződések komoly versenyhátrányt okozhatnak, ezért a tőzsdei árindexált, úgynevezett spot tarifák alkalmazása a leginkább célravezető megoldás. Azok számára, akiknek a könyvelés vagy a gazdasági tervezés miatt elengedhetetlen a rögzített árszint, a "spot fix váltós" termék nyújt alternatívát. Ez a jelenlegi extrém magas árak idején spot alapon működik, majd a tavaszi időszakra várt árcsökkenéskor a következő hónap első napjától fixálható.
A magyar árampiacot mindemellett alapjaiban rajzolta át a megközelítőleg 9 gigawattnyi beépített napelemes kapacitás. Ez az idei 28 százalékos hazai termelési részarány után a Paksi Atomerőmű leállásai miatt várhatóan 30 százalékra nő. Erre a piaci jelenségre reagál az E.ON Energiamegoldások az egyedi zónaidős árszabásaival – például a napkelte, a hétvége, illetve a legkeresettebb ritmus tarifával –, amelyek maximálisan kihasználják a napközbeni túltermelést.
A ritmus tarifa alkalmazásával az év minden napján reggel 6 és délután 17 óra között 35 százalékkal olcsóbban szerezhető be a villamos energia az esti, 17 és 22 óra közötti idősávhoz képest.
A napelemes rendszerek puszta megléte ma már nem jelent automatikus versenyelőnyt. A déli órákban a hatalmas betáplálás hálózati szinten negatív árakat eredményez: a túltermelt energiát Magyarország sokszor fizetve exportálja, esetenként akár mínusz 500 eurós értéken is. Ezt a napsütés elmúltával azonnal egy meredek, 200 eurós ártüske követi. Ezt a szélsőséges kilengést ma már kizárólag akkumulátoros energiatárolók telepítésével lehet kiegyenlíteni, azonban ezeknek a beruházásoknak a megtérülési ablaka rohamosan zárul.
Míg egy évvel ezelőtt szinte alig létezett hálózati szintű hazai tárolókapacitás, jelenleg már 1 gigawattnál járunk, jövőre pedig ez a kapacitás várhatóan eléri a magyar rendszerigényeket teljesen kielégítő 2 gigawattot. Intő példa a bolgár és a görög piac, ahol az uniós forrásokból kiépített 5 gigawattnyi beépített kapacitás már idén nyáron megszüntette az említett ártüskéket. Ez előrevetíti, hogy a hazai piacon is legfeljebb két éven belül eltűnhetnek az arbitrázsból fakadó pénzügyi előnyök. A vállalati szektornak ezért haladéktalanul érdemes felvennie a kapcsolatot az összetett szektorális és hálózati szabályozásokat átlátó energiakereskedőjével.
A villamos energia ára hosszabb távon sem fog 100 euró/MWh alá menni
Szalai Sándorhoz előadása után csatlakozott Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője egy panelbeszélgetés keretében. A szakértők megegyeztek abban, hogy a 2022 óta tartó energiakrízis hatásai továbbra is meghatározzák a beszerzési oldalt. A földgázpiacon 2028-tól várható érdemi árcsökkenés, amikortól új romániai források lépnek be a piacra, kihasználva a jelentős magyarországi gáztárolói kapacitásokat. Ezzel párhuzamosan a földgáz iránti kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése olcsóbbá teheti az állami oldali beszerzéseket is. A villamosenergia-piacon ugyanakkor ellentétes folyamatok zajlanak: bár 2030 körül új hazai gázerőművek állhatnak üzembe, a nagy energiaigényű vállalatok – köztük a BMW és a BYD – termelésbe lépése tartósan magas szinten tartja a keresletet. Emiatt
a villamos energia ára a szakértők becslése szerint hosszabb távon sem valószínű, hogy 100 euró/MWh alá csökkenne.
Az energiabeszerzési stratégiák terén a nagyfogyasztók összetett, fix és spot piaci árakat kombináló szerződéseket alkalmaznak, ami külön apparátust és folyamatos ellenőrzést igényel. A kkv-k esetében a fix és a spot (azonnali tőzsdei) árazású termékek aránya az E.ON ügyfélkörében 50-50 százalék. A tavaszi kampányban a tőzsdei árat követő, időszakos tarifát a vásárlók 40 százaléka választotta, kihasználva a nyári időszakban, a 17 óra előtt elérhető olcsóbb energiát.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kedvezőbb időszaki tarifát választó cégek jelentős része a szerződéskötés után hajlamos visszasüllyedni a korábbi fogyasztási szokásaiba, pedig a belső almérők rendszeres elemzése és a munkatársi odafigyelés önmagában is érdemi energiamegtakarítást eredményezhet
mondta Szalai.
Csapó szerint a piaci optimalizálás alapja a pontos adat: évi 5000 kilowattóra feletti fogyasztásnál – amelyet a lakossági 2500 kilowattórás átlaggal szemben szinte minden működő vállalkozás elér – Magyarországon kötelező az okosmérés, amely negyedórás bontásban biztosít adatokat. A saját telephelyen telepített (Behind-the-Meter) naperőművek megtérülése spot piaci szerződés esetén önmagában romolhat, mivel a napelemek éppen azokban a déli órákban termelnek, amikor a piaci áramár amúgy is alacsony.
Ezt a piaci helyzetet az akkumulátoros energiatárolók alkalmazása tudja korrigálni. Magyarország a napon belüli áringadozások (spread) tekintetében az Európai Unió első három országa között szerepel. A tárolók a minimális és maximális órás vagy negyedórás árak közötti különbségre épülő piaci arbitrázsból képesek nyereséget termelni, feltöltve a rendszert az olcsó nappali órákban, és kiváltva a hálózati vételezést a drága esti csúcsidőszakban. Ugyanakkor, ha a vállalkozásnak nincs jelentős esti alapfogyasztása, és a hálózatra történő visszatáplálást védelmi berendezések akadályozzák, a tárolói beruházás megtérülése nem biztosított.
Címlapkép forrása: Portfolio
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