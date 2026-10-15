Felemás értékesítési számokat közölt az AutoWallis

Megérkeztek az AutoWallis harmadik negyedéves értékesítési számai, a vállalat az előző negyedévben összesen 11 839 autót adott el, ami 8,9 százalékos visszaesést jelent év/év alapon. Az első kilenc hónapban ennél mérsékeltebb, 3,7 százalékos csökkenést könyvelt el a társaság, miután 39 406 autót értékesített.
A szegmenseket tekintve a Kiskereskedelmi Üzletág teljesített jobban, itt lényegében stagnáltak (-0,3%) az eladások a harmadik negyedévben, miközben az üzletágon belül a újautó-értékesítés 1,9 százalékkal nőtt, a használtautó-értékesítés pedig 7,4 százalékkal csökkent.
A év első kilenc hónapjában már kedvezőbb a kép, hiszen összesen 3,9 százalékos növekedést ért el a társaság a Kiskereskedelmi Üzletágban, ezen belül pedig az újautó-értékesítés 7,1 százalékkal bővült. A használtautó-eladás az elmúlt két negyedévhez hasonlóan csökkenést (-6,2%) mutatott, és 2 595 darabot ért el. A visszaesés mögött elsősorban egyszeri bázishatás áll, mivel 2025 első félévében a Csoport Mobilitási Szolgáltatások Üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák növekedési üteme tovább gyorsult a harmadik negyedévben, így számuk az év első kilenc hónapjában összesen 5,3 százalékkal 245 026-ra emelkedett. Ez elsősorban a 2,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint az új debreceni egység teljesítményének volt köszönhető.
Az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletágában a második negyedévben tapasztalt fellendülés a harmadik negyedévben
csak szeptemberben folytatódott.
A 8 083 darab eladott autóval összességében 12,4 százalékos visszaesést könyvelt el a szegmens a harmadik negyedévben.
Az év első kilenc hónapjában így 6,8 százalékkal, 26 029 darabra esett vissza a járműértékesítés. A folyamatok mögött továbbra is elsősorban a KGM márka visszaesése (-2 280 darab) állt, mindenekelőtt a román piaci környezet elhúzódó bizonytalansága miatt. A csökkenő darabszámokat csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi időszakban még nem vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák, mint például a Nissan (+362 darab), az XPENG (+308 darab) és a Geely (+128 darab).
Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága (melybe a Csoport rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 2,5 százalékkal 307 584-re növelte a bérleti események számát, míg a bérleti napok száma 14,6 százalékos növekedés mellett 210 214-re bővült. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékkal 4 242 darabra emelkedett.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az év eddig eltelt időszakának értékesítési adataival kapcsolatban elmondta, hogy a Nagykereskedelmi Üzletág értékesítéseinek kedvező trendje várakozásaik ellenére a harmadik negyedévben megtorpant, és csak szeptemberben indult a rendelésállományok alapján várt irányba. A KGM értékesítésére elsősorban a román piac tartós bizonytalansága gyakorolt kedvezőtlen hatást, míg az Opel várakozás alatti eredménye az előző évi kiemelkedően erős bázishoz viszonyítandó. Ormosy Gábor hozzátette, hogy erősödő kihívásokkal teli az autópiaci környezet: a nagykereskedelem terén a hagyományos márkák visszaesését a portfólióba került új márkák és a frissülő modellkínálat egyelőre csak részben tudták ellensúlyozni, ugyanakkor a Kiskereskedelmi és a Mobilitási Szolgáltatások Üzletágban továbbra is növekedés tapasztalható.
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vegyes értékesítési teljesítmény mellett is változatlanok az AutoWallis Csoport stratégiai irányai, ugyanakkor a végrehajtás ütemét a piaci környezethez igazítja.
A Csoport a meglévő portfólió eredménytermelő képességének és működési hatékonyságának javítására, az új márkák és piacok megtérülésének aktív menedzselésére, valamint a régiós autópiac átrendeződésében rejlő növekedési lehetőségek fegyelmezett kihasználására fókuszál.
Címlapkép forrása: Portfolio
Ne sajnáljuk az Y generációt, most nagyon is jól élnek
Könnyű eltúlozni a gazdasági nehézségeiket.
Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
Közös és egyéni javaslatokkal is megkeresik a kormányt.
Beperelték a Fehér Házat: újabb torpedót kaphatnak a béketárgyalások - Veszélybe került Trump főtárgyalója
Alkotmányellenesen összeférhetetlen lehet Kushner kinevezése.
Elkészültek a háborús tervek: Trump elnök már a MOAB bevetésén gondolkozik
Látványos győzelmet szeretne az amerikai vezető.
Döntött a brit kormány: hozzányúlnak az érzékeny nyugdíjszabályhoz – Megszólalt a szakma
Vigyázni kell, hogy ne legyen még nagyobb baj.
Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
Fél éve vannak előzetesben.
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Az éj leple alatt intéztek súlyos támadást a főváros közelében - Lángokban a bolgár Starlink-antennák
Oroszországot sejtik az akció mögött.
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vezetői feladatokat. Dani nem vonul vissza, a befektetési szakmára és... The post Átadja
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!