Felemás értékesítési számokat közölt az AutoWallis

Csökkent az AutoWallis autóeladása a harmadik negyedévben, a társaság 11 839 járművet értékesített, ami 8,9 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az első kilenc hónapban mérsékeltebb, 3,7 százalékos volt a csökkenés, összesen 39 406 eladott autóval. A legnagyobb gondot a Nagykereskedelmi Üzletág okozta, ahol főként a KGM márka román piaci gyengesége miatt 6,8 százalékkal estek vissza idén az eladások, és az új márkák ezt csak részben tudták ellensúlyozni. A Kiskereskedelmi és a Mobilitási Szolgáltatások Üzletág ugyanakkor továbbra is növekedni tudott. Ormosy Gábor vezérigazgató szerint a csoport stratégiai irányai változatlanok, de a végrehajtás ütemét a nehezebb piaci környezethez igazítják.

Megérkeztek az AutoWallis harmadik negyedéves értékesítési számai, a vállalat az előző negyedévben összesen 11 839 autót adott el, ami 8,9 százalékos visszaesést jelent év/év alapon. Az első kilenc hónapban ennél mérsékeltebb, 3,7 százalékos csökkenést könyvelt el a társaság, miután 39 406 autót értékesített.

A szegmenseket tekintve a Kiskereskedelmi Üzletág teljesített jobban, itt lényegében stagnáltak (-0,3%) az eladások a harmadik negyedévben, miközben az üzletágon belül a újautó-értékesítés 1,9 százalékkal nőtt, a használtautó-értékesítés pedig 7,4 százalékkal csökkent.

A év első kilenc hónapjában már kedvezőbb a kép, hiszen összesen 3,9 százalékos növekedést ért el a társaság a Kiskereskedelmi Üzletágban, ezen belül pedig az újautó-értékesítés 7,1 százalékkal bővült. A használtautó-eladás az elmúlt két negyedévhez hasonlóan csökkenést (-6,2%) mutatott, és 2 595 darabot ért el. A visszaesés mögött elsősorban egyszeri bázishatás áll, mivel 2025 első félévében a Csoport Mobilitási Szolgáltatások Üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák növekedési üteme tovább gyorsult a harmadik negyedévben, így számuk az év első kilenc hónapjában összesen 5,3 százalékkal 245 026-ra emelkedett. Ez elsősorban a 2,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint az új debreceni egység teljesítményének volt köszönhető.

Az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletágában a második negyedévben tapasztalt fellendülés a harmadik negyedévben

csak szeptemberben folytatódott.

A 8 083 darab eladott autóval összességében 12,4 százalékos visszaesést könyvelt el a szegmens a harmadik negyedévben.

Az év első kilenc hónapjában így 6,8 százalékkal, 26 029 darabra esett vissza a járműértékesítés. A folyamatok mögött továbbra is elsősorban a KGM márka visszaesése (-2 280 darab) állt, mindenekelőtt a román piaci környezet elhúzódó bizonytalansága miatt. A csökkenő darabszámokat csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi időszakban még nem vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák, mint például a Nissan (+362 darab), az XPENG (+308 darab) és a Geely (+128 darab).

Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága (melybe a Csoport rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 2,5 százalékkal 307 584-re növelte a bérleti események számát, míg a bérleti napok száma 14,6 százalékos növekedés mellett 210 214-re bővült. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékkal 4 242 darabra emelkedett.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az év eddig eltelt időszakának értékesítési adataival kapcsolatban elmondta, hogy a Nagykereskedelmi Üzletág értékesítéseinek kedvező trendje várakozásaik ellenére a harmadik negyedévben megtorpant, és csak szeptemberben indult a rendelésállományok alapján várt irányba. A KGM értékesítésére elsősorban a román piac tartós bizonytalansága gyakorolt kedvezőtlen hatást, míg az Opel várakozás alatti eredménye az előző évi kiemelkedően erős bázishoz viszonyítandó. Ormosy Gábor hozzátette, hogy erősödő kihívásokkal teli az autópiaci környezet: a nagykereskedelem terén a hagyományos márkák visszaesését a portfólióba került új márkák és a frissülő modellkínálat egyelőre csak részben tudták ellensúlyozni, ugyanakkor a Kiskereskedelmi és a Mobilitási Szolgáltatások Üzletágban továbbra is növekedés tapasztalható.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vegyes értékesítési teljesítmény mellett is változatlanok az AutoWallis Csoport stratégiai irányai, ugyanakkor a végrehajtás ütemét a piaci környezethez igazítja.

A Csoport a meglévő portfólió eredménytermelő képességének és működési hatékonyságának javítására, az új márkák és piacok megtérülésének aktív menedzselésére, valamint a régiós autópiac átrendeződésében rejlő növekedési lehetőségek fegyelmezett kihasználására fókuszál.

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