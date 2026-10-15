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Figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligenciáról:
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Figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligenciáról: "nem úgy gondolkodnak, mint az emberek"

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A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) munkamódszereit vizsgáló független felülvizsgálat szerint a szervezetnek megfontoltabban kellene kijelölnie új feladatait, és elsősorban a valóban határokon átnyúló, szektorközi, valamint rendszerszintű kockázatokra kellene összpontosítania.
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A szerdán közzétett felülvizsgálatot a Független Monitoring Felülvizsgálati Csoport (IMR) végezte, amelyet Randal Quarles, az FSB korábbi elnöke és a Fed egykori felügyeleti alelnöke vezetett. A vizsgálat azt elemzte, hogy az FSB szabályalkotási gyakorlata önmagában nem akadályozza-e az ajánlások átültetését. A felülvizsgálat előzménye egy 2025-ös jelentés volt, amely

aggasztó tendenciaként azonosította az FSB ajánlásainak késedelmes vagy elakadt végrehajtását.

Az IMR megállapította, hogy a végrehajtás elmaradásának fő okai a nemzeti szintű tényezőkben, így a jogi keretek, a piaci struktúrák és a politikai kapacitások eltéréseiben keresendők. Ugyanakkor az FSB saját folyamatai sem vették mindig kellőképpen figyelembe ezeket a körülményeket, ami egyes esetekben szükségtelenül megnehezítette vagy vitatottá tette az ajánlások alkalmazását.

A jelentés szerint az FSB-nek a kialakulóban lévő kockázatok esetében alapesetben magas szintű elveket kellene megfogalmaznia, és csak a kockázatok mélyebb megértésével párhuzamosan kellene részletesebb követelményeket kidolgoznia.

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Az FSB emellett szerdán nyolc ajánlást tett közzé a felügyeleti keretrendszerek modernizálására. A szervezet legfrissebb munkái között szerepelnek

  • a határokon átnyúló fizetések fejlesztésére és a globális stablecoinok felügyeletére vonatkozó ajánlások,
  • valamint a mesterséges intelligencia használatáról szóló, nem kötelező érvényű iránymutatás kidolgozása.

A változtatások között az FSB most azt állapítja meg, hogy a magasabb kockázatú AI-felhasználási esetekben elengedhetetlen lesz az intenzívebb emberi felügyelet:

A vállalatoknak egyértelmű, kockázatalapú küszöbértékeket kell meghatározniuk arra vonatkozóan, hogy mikor kell az ügynöknek emberi jóváhagyást kérnie.

Az FSB eltávolította azt az irányelvet is, amely szerint a pénzügyi intézményeknek az AI-t „szintetikus alkalmazottakként” kellene kezelniük. Ehelyett a vállalatoknak fel kell ismerniük, hogy

az AI-ügynökök nem úgy gondolkodnak, mint az emberek, és az előre meghatározott célokat váratlan módon értelmezhetik.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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