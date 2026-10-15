Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

A nemzetközi olajpiac alakulását továbbra is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen a világpiaci árak és az ellátással kapcsolatos kockázatok idővel a hazai üzemanyagárakra is hatással lehetnek.

A magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem jelent meg újabb árváltozás.

A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján literenként a következő átlagárakkal számolhatunk:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

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