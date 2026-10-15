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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Csütörtökön sem történt változás a hazai üzemanyagárakban, írja a holtankoljak. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt, így tovább folytatódik az árstabilitás.

A nemzetközi olajpiac alakulását továbbra is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen a világpiaci árak és az ellátással kapcsolatos kockázatok idővel a hazai üzemanyagárakra is hatással lehetnek.

A magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem jelent meg újabb árváltozás.

A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján literenként a következő átlagárakkal számolhatunk:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
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