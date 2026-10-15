Lopással gyanúsítják az Apple-t: bírósághoz fordult az OpenAI

A kaliforniai San José-i szövetségi bíróságon benyújtott dokumentumban az OpenAI arra hivatkozik, hogy a prezentáció hónapokkal ezelőtt megtörtént,
az Apple pedig azóta saját mesterségesintelligencia-termékeket fejleszt
Példaként az ezen a héten piacra dobott HomeView terméket említették. Az OpenAI közleménye szerint komoly aggodalomra ad okot, hogy üzleti titkai és bizalmas információi az Apple mérnökeihez kerülhettek, akik ezek alapján formálhatják a cég készülő termékeit.
Az Apple visszautasította a vádakat. A vállalat közölte, hogy rendelkezik olyan belső szabályzatokkal, amelyek biztosítják, hogy az újonnan felvett munkavállalók ne használják korábbi munkaadójuk bizalmas információit, és a lefolytatott belső vizsgálatuk eddig semmilyen bizonyítékot nem tárt fel az OpenAI állításainak alátámasztására.
Az ügy egy korábban indított, mindkét felet érintő üzleti titokvédelmi persorozat része. Az Apple még az idei év elején nyújtott be keresetet, amelyben azt állította, hogy egykori alkalmazottai bizalmas információkat vittek magukkal az OpenAI hardverrészlegéhez – ezt az OpenAI határozottan tagadta. A mostani beadvány így az érem másik oldalát mutatja, az OpenAI szerint ugyanis az Apple is hasonló módon jutott hozzá versenytársa szellemi tulajdonához.
Az Apple ügyvédei egy október 12-i, szintén nyilvánosságra került levelükben rámutattak, hogy az OpenAI által megjelölt két személyes telefonszám nem egyezik azzal, amelyet az érintett munkavállaló az Apple-nél használ, így a cég feltehetően nem fért hozzá az ezekre a számokra küldött adatokhoz. Emellett az Apple belső vizsgálata az érintett munkavállaló tárhelyein nem talált OpenAI-fájlokat, és a szóban forgó prezentációról sem volt tudomásuk. Az Apple további információt kért az OpenAI-tól, a cég azonban válaszadás helyett közvetlenül a bírósághoz fordult.
A héten Edward Davila bíró részben helyt adott az Apple kérésének, hogy gyorsított eljárásban hozzáférjen egyes volt alkalmazottai digitális eszközeihez, és három személyt – köztük a per két alperesét, Csang Liut és Tang Jev Tant – tanúvallomásra idézhessen. Az ügy tárgyalása előreláthatólag 2027 októberében kezdődik, bár az OpenAI jelezte, hogy akár már 2027 júniusára készen állhat a perre.
Forrás: Reuters
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