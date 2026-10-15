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Megkapták a zöld jelzést: két szomszédos országban is piacra lép a magyar cég
Üzlet

Megkapták a zöld jelzést: két szomszédos országban is piacra lép a magyar cég

Portfolio
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Hivatalosan is belépett a cseh és a szlovák piacra a CIG Életbiztosító, miután a helyi felügyeleti hatóságok nyilvántartásba vették a társaság új fióktelepeit. A lépés a biztosító regionális terjeszkedési stratégiájának mérföldköve, amellyel a vállalat mindkét országban megkezdi az élet- és nem-életbiztosítási szolgáltatások nyújtását - írta a BÉT-en közzétett közleményben. A tervekről még júliusban beszélt a Portfoliónak Fedák István vezérigazgató, aki az akvizíció hátteréről, a várható pénzügyi hatásokról, az állami ügyfelekkel kapcsolatos terveikről, az MBH-val való együttműködésről, és az utóbbi években nagy felfordulást okozó "olasz ügyekről" is szólt.

A biztosítótársaság vezetősége a 2025-ös üzleti év lezárásakor jelezte, hogy a jövőbeni növekedés biztosítása érdekében határon átnyúló terjeszkedésbe és akvizíciókba kezd.

Ennek a célzott stratégiának az eredménye a mostani csehországi és szlovákiai piacra lépés, amelyet a cégcsoport teljes egészében saját forrásból finanszíroz.

A terjeszkedési folyamat hivatalos lezárásaként a Magyar Nemzeti Bank 2026. október 15-én tájékoztatta a CIG Életbiztosítót arról, hogy a cseh és a szlovák jegybank egyaránt jóváhagyta, majd nyilvántartásba vette a vállalat fióktelepeit. Ezzel minden jogi és adminisztratív feltétel teljesült ahhoz, hogy a társaság megkezdje biztosítási tevékenységét a célországokban.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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