Megkapták a zöld jelzést: két szomszédos országban is piacra lép a magyar cég

A biztosítótársaság vezetősége a 2025-ös üzleti év lezárásakor jelezte, hogy a jövőbeni növekedés biztosítása érdekében határon átnyúló terjeszkedésbe és akvizíciókba kezd.

Ennek a célzott stratégiának az eredménye a mostani csehországi és szlovákiai piacra lépés, amelyet a cégcsoport teljes egészében saját forrásból finanszíroz.

A terjeszkedési folyamat hivatalos lezárásaként a Magyar Nemzeti Bank 2026. október 15-én tájékoztatta a CIG Életbiztosítót arról, hogy a cseh és a szlovák jegybank egyaránt jóváhagyta, majd nyilvántartásba vette a vállalat fióktelepeit. Ezzel minden jogi és adminisztratív feltétel teljesült ahhoz, hogy a társaság megkezdje biztosítási tevékenységét a célországokban.

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Címlapkép forrása: Portfolio