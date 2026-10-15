Mellébeszélés helyett gyakorlati tapasztalatok, workshopok, deep dive - Jön az AI & Digital Transformation konferencia

Az mindennapi élet és a vállalati működés digitalizációja már nem újdonság, az AI-forradalom és az agentic AI trend azonban alapjaiban írja újra a játékszabályokat. Az önállóan cselekvő AI-ügynökök és a vállalati folyamatokat támogató mesterséges intelligencia megoldások korábban soha nem látott hatékonyságnövekedést tesznek lehetővé, miközben alapjaiban kérdőjelezik meg a core bizniszt is. A konferencia nagyvállalatoknak és kkv-knak egyaránt szól, és olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mit kezdjünk a megnyert munkaórákkal, vagy mire jó valójában a vibe coding.
A délelőtti programot az I. szekció: AI stratégia az éles üzleti világban nyitja, ahol topmenedzserek és AI-vezérelt kihívók tapasztalatai kerülnek terítékre. Az AI-alapú szereplők hónapok alatt forgatják fel a piaci erőviszonyokat, így a vezetőknek szembe kell nézniük a kérdéssel: hogyan szabadulhatnak meg a lassító szervezeti és IT-örökségtől, hogy AI-sebességre kapcsolhassanak? A szekció előadásai az end-to-end vállalati AI-transzformációról, a ROI-hoz vezető útról, valamint arról szólnak, hogy miként gyorsítható fel az emberközpontú digitális átalakulás az AI segítségével, mindezt egy kerekasztal-beszélgetés is kiegészíti az AI-korszakban totálisan újragondolt szervezetekről.
Kilépünk-e végre a pilot-purgatóriumból? Erre keresi a választ a II/A szekció: AI-transzformáció éles üzleti környezetben, ahol AI-szakértők és innovációs vezetők osztják meg, milyen üzleti eredményeket, zsákutcákat és tanulságokat hozott eddig a mesterséges intelligencia bevezetése. Szó esik arról, hogyan épül újra egy AI-vezérelt vállalat, és egy kerekasztal-beszélgetés keretében azt is körbejárják, hol tart valójában Magyarország az AI-forradalomban.
Ki ne szeretne a gyakorlatban is látni működő megoldásokat? A II/B szekció: Technology Deep dive pont ezt kínálja: konkrét use case-eken és esettanulmányokon keresztül mutatja be, hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát különböző iparágak a mindennapi üzleti kihívások megoldására, inspirációt adva a résztvevők saját projektjeihez.
Hogyan tartható kordában egy önállóan cselekvő AI-ügynök? Erre a kérdésre válaszol a III/A szekció: Az én AI-ügynököm hogyan nem fog elszabadulni?, amely a mesterséges intelligencia alkalmazásának kockázatos, vagy annak tűnő területeit járja körül. Élő viták formájában kerül elő, hogy szükség van-e kötelező vészleállító mechanizmusra, illetve hogy ki profitál majd igazán az AI-forradalomból, emellett szó lesz az EU AI Act gyakorlati tudnivalóiról és a korszak kiberkockázatairól is, mindezt egy kerekasztal-beszélgetés zárja az üzleti célok és a biztonsági kockázatok egyensúlyáról.
A keresőoptimalizálás ismert fogalma után itt az új korszak: a III/B szekció: Workshop – SEO után itt a GEO! arra mutat rá, hogyan válhat egy vállalat láthatóvá az AI-modellek számára. Mivel egyre többen fordulnak mesterséges intelligenciához szolgáltatás- vagy termékkereséskor, a Generative Engine Optimization (GEO) válik meghatározóvá, és a workshop technikai részletekbe menően, interaktív módon mutatja be, hogyan lehet az AI rejtett kedvencévé válni.
Miért buknak el valójában az AI-projektek? A IV/A szekció: Interaktív Workshop – Technológia vs. ember arra világít rá, hogy a kudarcok hátterében ritkán a technológia áll, sokkal inkább a felkészületlen szervezet, a rosszul definiált célok, a belső ellenállás vagy az együttműködés hiánya. A workshop gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan kezelhető az AI bevezetése szervezeti transzformációként, nem pusztán IT-projektként.
Hogyan lehet túllépni a hagyományos promptoláson? A IV/B szekció: Interaktív Workshop – Agentic AI a gyakorlatban egy valós üzleti probléma megoldását mutatja be élőben, egy célzottan felépített AI-ügynök segítségével. A résztvevők lépésről lépésre láthatják, hogyan tervezhető, konfigurálható és integrálható egy olyan ágens, amely önálló döntéseket hoz és munkafolyamatokat automatizál, így azonnal alkalmazható gyakorlati tudással térhetnek haza.
A rendezvényt ajánljuk digitális fokozatba kapcsolni vágyó kkv-knak, valódi megtérülést kereső nagyvállalatoknak, a versenytársaktól is tanulni kész IT-beszállítóknak, naprakész tanácsadóknak, a piaccal párbeszédet kereső szabályozóknak, valamint mindenkinek, aki szakmai kapcsolati hálóját szeretné bővíteni.
Ha szeretne első kézből hallani a legfrissebb AI-trendekről és valódi üzleti tapasztalatokról, regisztráljon mielőbb az AI & Digital Transformation 2026 konferenciára. A program itt érhető el!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ne sajnáljuk az Y generációt, most nagyon is jól élnek
Könnyű eltúlozni a gazdasági nehézségeiket.
Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
Közös és egyéni javaslatokkal is megkeresik a kormányt.
Beperelték a Fehér Házat: újabb torpedót kaphatnak a béketárgyalások - Veszélybe került Trump főtárgyalója
Alkotmányellenesen összeférhetetlen lehet Kushner kinevezése.
Elkészültek a háborús tervek: Trump elnök már a MOAB bevetésén gondolkozik
Látványos győzelmet szeretne az amerikai vezető.
Döntött a brit kormány: hozzányúlnak az érzékeny nyugdíjszabályhoz – Megszólalt a szakma
Vigyázni kell, hogy ne legyen még nagyobb baj.
Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
Fél éve vannak előzetesben.
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Az éj leple alatt intéztek súlyos támadást a főváros közelében - Lángokban a bolgár Starlink-antennák
Oroszországot sejtik az akció mögött.
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vezetői feladatokat. Dani nem vonul vissza, a befektetési szakmára és... The post Átadja
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?