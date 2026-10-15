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Több mint 280 milliós részvényeladás a Masterplastban: fontos küszöb alá került a nagytulajdonos
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Több mint 280 milliós részvényeladás a Masterplastban: fontos küszöb alá került a nagytulajdonos

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Jelentős részvénycsomagtól vált meg a Masterplast egyik legnagyobb tulajdonosa.

Ács Balázs vezérigazgató -helyettessel, az Igazgatótanács alelnökével szoros kapcsolatban álló jogi személy a Társaság számára 2026. október 15 -én bejelentette, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2026. október 14. napján 100.000 darab Masterplast törzsrészvényt értékesített, részvényenként 2.850 forint,

összesen 285 millió forint áron.

Az AB Invest Bizalmi Vagyon Kezelő Kft. bejelentette továbbá, hogy a tranzakció eredményeként MASTE RPLAST Nyrt. törzsrészvényeinek száma 3 877 259 darabról 3 777 259 darabra c sökkent, szavazati jogának mértéke - a 20% küszöbérték átlépésével - 20,14 %-ról 19,62%-ra változott.

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