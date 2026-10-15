Új korszak a gyógyításban: a mesterséges intelligenciát vetik be a súlyos máj- és szívbetegségek ellen

A megállapodás értelmében az AstraZeneca 40 millió dolláros előleget fizet a kaliforniai székhelyű insitro számára, amely a fejlesztési és kereskedelmi mérföldkő-kifizetések révén
további akár mintegy 1,46 milliárd dollárra, valamint a jövőbeli értékesítések után egyjegyű százalékos jogdíjra is jogosulttá válhat.
A többéves együttműködés a metabolikus diszfunkcióval összefüggő szteatohepatitiszre (MASH) – egy súlyos májbetegségre –, valamint a kardiomiopátiákra, vagyis a szívizom-betegségek egy csoportjára összpontosít. Mindkét területen jelentős hiány mutatkozik a hatékony terápiákból, mivel a kutatóknak eddig nem sikerült pontosan azonosítaniuk a betegségeket kiváltó biológiai mechanizmusokat.
Az insitro a Virtual Human nevű, mesterséges intelligencián alapuló platformját alkalmazza, amely laboratóriumban tenyésztett sejtmodelleket ötvöz a gépi tanulással a betegségek ok-okozati biológiai hátterének feltárására. A vállalat az AstraZeneca által kijelölt célpontokat a felfedezési szakasztól a gyógyszerjelölt-stádiumig fejleszti, ezt követően a klinikai vizsgálatokat már az AstraZeneca finanszírozza és bonyolítja le.
A megállapodás újabb mérföldkő az insitro gyógyszeripari terjeszkedésében. A biotechnológiai cég nemrégiben bővítette együttműködését a Bristol Myers Squibb-bel az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) elleni célpontok portfóliójának szélesítésére, emellett az Eli Lillyvel is partnerségre lépett a kismolekulás gyógyszerek farmakológiai tulajdonságait előrejelző MI-modellek fejlesztésében.
Sharon Barr, az AstraZeneca biogyógyszerészeti kutatás-fejlesztésért felelős alelnöke kifejtette, hogy a fejlesztési pipeline új célpontjainak kiválasztása a K+F folyamat egyik legnehezebb feladata. Kiemelte, hogy amikor egy új biológiai útvonalról vagy célpontról a rangos tudományos folyóiratokban számolnak be, az már nem számít újdonságnak. Az MI-eszközök és a tapasztalt kutatók közös munkája így lehetővé teszi a laboratóriumban tesztelendő molekulák számának mérséklését, a bizonytalanság csökkentését, valamint a hatékony készítmények felfedezésének felgyorsítását.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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