Új vezetői kinevezésekről döntött a 4iG csoport

Thurzó Csaba Ferenc igazgatósági tag, a 4iG csoport pénzügyeiért felelős alelnöke, valamint Tomcsányi Gábor igazgatósági tag, a 4iG csoport működésért felelős alelnöke, csoport általános vezérigazgatóhelyettesi kinevezést kaptak.
A kinevezett vezetők feladataikat a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt látják el.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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