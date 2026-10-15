14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Új vezetői kinevezésekről döntött a 4iG csoport
Üzlet

Új vezetői kinevezésekről döntött a 4iG csoport

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Thurzó Csaba Ferenc és Tomcsányi Gábor csoport általános vezérigazgató-helyettesi kinevezést kaptak.

Thurzó Csaba Ferenc igazgatósági tag, a 4iG csoport pénzügyeiért felelős alelnöke, valamint Tomcsányi Gábor igazgatósági tag, a 4iG csoport működésért felelős alelnöke, csoport általános vezérigazgatóhelyettesi kinevezést kaptak.

A kinevezett vezetők feladataikat a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt látják el.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Felemás értékesítési számokat közölt az AutoWallis
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility