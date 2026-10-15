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Változás a Magyar Telekom Felügyelőbizottságában és Auditbizottságában

Portfolio
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Szakonyi András a mai nappal lemondott a Magyar Telekomban fennálló felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról - jelentette be a BÉT oldalán a társaság.

A Társaság Alapszabályának és 29/2025 (IV.15.) sz. közgyűlési határozatának vonatkozó rendelkezései alapján a Társaság új független felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagja Tóthné Rákosa Erika. Tóthné Rákosa Erika jelenleg nem rendelkezik Magyar Telekom részvénnyel - közölte a tőzsdei társaság.

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