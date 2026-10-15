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Váratlan lépésre szánta el magát az Anthropic: a választásokra készülnek az Egyesült Államokban
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Váratlan lépésre szánta el magát az Anthropic: a választásokra készülnek az Egyesült Államokban

Portfolio
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Az Anthropic bejelentette, hogy a hónap végéig hivatalos amerikai szavazási információkkal egészíti ki Claude nevű, mesterséges intelligencián alapuló chatbotját, felkészülve a novemberi félidős választásokra.
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A mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat a Democracy Works nevű nonprofit szervezettel működik együtt, amely hiteles, hivatalos választási tájékoztatást biztosít majd a rendszeren keresztül. Az Anthropic célja, hogy a Claude hasznos eszközként szolgáljon a politikai témájú beszélgetésekben, miközben megakadályozza a választásokkal kapcsolatos visszaéléseket.

A cég közleménye szerint jelenleg a Claude.ai alkalmazásban zajló amerikai beszélgetések

mintegy 5,75 százaléka érinti valamilyen formában a politikát, a szakpolitikát vagy a társadalmi kérdéseket.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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