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A legrosszabbra készülnek a világ legerősebb gazdaságai: AI-támadásokra tesztelik a pénzügyi rendszert
Üzlet

A legrosszabbra készülnek a világ legerősebb gazdaságai: AI-támadásokra tesztelik a pénzügyi rendszert

Portfolio
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A G7-csoport pénzügyminiszterei megállapodtak abban, hogy szimulációs gyakorlatokat tartanak a mesterséges intelligenciával támogatott kibertámadások elleni védekezés érdekében – közölte Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutaalap bangkoki éves ülésének margóján tartott találkozót követően. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A döntés azután született, hogy az IMF a héten arra figyelmeztetett, miszerint egy pénzügyi intézmény kritikus szolgáltatása elleni, mesterségesintelligencia-alapú kibertámadás súlyosan alááshatná a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. A G7-ek pénzügyminiszter-helyettesei már korábban egyeztettek a legfejlettebb MI-technológiákkal kapcsolatos szimulációs gyakorlatokról, amelyeket most miniszteri szinten is jóváhagytak.

A tervek szerint a G7 pénzügyi hatóságai által kidolgozott szimulációk azt tesztelik majd, hogy

az egyes országok miként tudnak reagálni az MI-vezérelt kibertámadásokra.

Az eredmények alapján felmérik a jelenlegi protokollok hatékonyságát, és szükség esetén felülvizsgálják az incidenskezelési útmutatókat. A gyakorlatokba a tesztek jellegétől függően kereskedelmi pénzintézeteket is bevonhatnak.

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A bankfelügyeletek világszerte fokozzák erőfeszítéseiket az MI-vel összefüggő kockázatok megfékezésére, mivel egyre komolyabb fenyegetésként tekintenek a bankokat érő kibertámadásokra és az autonóm MI-ágensek által okozott rendszerkockázatokra. A Bank of England például már együttműködik a bankokkal a kibertámadások utáni helyreállítási forgatókönyvek kidolgozásában – közölte a brit jegybank alelnöke, hozzátéve, hogy a védelmi rendszerek többé nem tekinthetők áthatolhatatlannak az MI-alapú támadásokkal szemben.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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