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Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket
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Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket

Portfolio
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Visszatértek a vevők az ázsiai tőzsdékre a csütörtöki technológiai eladási hullám után, újra emelkedtek a chipgyártók részvényei. A dél-koreai Kospi 3,3 százalékot emelkedett az előző napi közel 8 százalékos zuhanás után, a japán Nikkei 1,7 százalékot erősödött. A vártnál magasabb amerikai infláció és az erős fogyasztás miatt a befektetők arra számítanak, hogy jöhet az újabb Fed szigorítás, a figyelem az októberi kamatemelés helyett egyre inkább decemberre terelődik. Az európai kereskedésnek támaszt adott az ázsiai felpattanás, enyhe pluszban álltak meg a tőzsdék, köztük a BUX is. Indonézia kimaradt a javuló hangulatból, a jakartai tőzsde több mint 11 százalékot zuhant az MSCI által javasolt piaci átsorolás hírére. Az Egyesült Államokban viszont újra itt az AI- és chip-para, ami lerántotta az indexeket a kereskedésben, egyre aggasztóbbak a CDS-felárak, ami miatt már a félelemindex is bejelzett. Nap végére még az olajárak is kilőttek az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok eszkalálódásai miatt.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Komoly eséssel zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Az S&P 500 pénteken 1,1 százalékkal, a Nasdaq 2,1 százalékkal, a Dow Jones pedig 0,4 százalékkal gyengült.

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Heti szinten az S&P 500 mintegy 2 százalékot, a Nasdaq több mint 4 százalékot veszített értékéből, míg a Dow Jones kevesebb mint 1 százalékkal emelkedett.

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A befektetői hangulatot jól jellemzi, hogy a VIX félelemindex négy hónap után először emelkedett 22 pont fölé.

Az esést elsősorban a technológiai részvények gyengülése, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése körüli aggodalmak és a vártnál magasabb amerikai infláció okozták. A közel-keleti fes zültségek miatt az olajárak is jelentősen emelkedtek: a Brent 3,7 százalékos drágulással 109,86 dolláron, az amerikai WTI pedig 101,41 dolláron zárt.

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Az amerikai államkötvénypiacon ugyanakkor február közepe, vagyis az iráni háború kezdete óta a legerősebb hetet zárták.

A tízéves amerikai állampapírok hozama 0,146 százalékponttal csökkent a héten, ami február 13. óta a legnagyobb heti hozamesésnek számít.

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Június óta nem látott szintre emelkedett a félelemindex

A péntek délutáni tőzsdei esés erősödésével jelentősen megugrott a piaci bizonytalanságot mérő VIX index, amelyet a Wall Street félelemindexének is neveznek.

A mutató 21,32 pontig emelkedett, ami több mint 4,8 pontos növekedést jelent a nap folyamán. Ha ezen a szinten zár, június 10. óta nem látott magasságban fejezheti be a hetet.

A VIX az S&P 500 index opcióinak árazása alapján azt mutatja, hogy a befektetők mekkora árfolyam-ingadozásra számítanak a következő 30 napban. A 20 pont feletti érték általában fokozott piaci bizonytalanságot jelez, vagyis a kereskedők egyre nagyobb részvénypiaci mozgásokra készülnek.

A félelemindex legutóbb július 29-én zárt 20 pont felett, amikor az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatokat, és a részvénypiacok jelentősen estek. Másnap azonban emelkedés következett, és a korábban gyengélkedő, mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények is fordulatot vettek.

 A VIX mostani emelkedése önmagában nem jelenti azt, hogy további esés következik, de jól mutatja a befektetői aggodalmak erősödését.

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Már a harmadik legnagyobb a történelemben: elképesztő méretűre duzzadt az amerikai költségvetési hiány

Az Egyesült Államok költségvetési hiánya a 2026-os pénzügyi évben közel 2000 milliárd dollárra emelkedett, ami az elmúlt öt év legnagyobb deficitjének számít – derül ki a pénzügyminisztérium pénteken közzétett adataiból a Reuters szerint.

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Már a harmadik legnagyobb a történelemben: elképesztő méretűre duzzadt az amerikai költségvetési hiány
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Egyre rosszabb a helyzet az amerikai tőzsdéken

Tovább romlott a hangulat az amerikai tőzsdéken, elsősorban a technológiai részvények gyengülése, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli aggodalmak és a magas energiaárak miatt – ezekről itt írtunk bővebben.

Kapcsolódó cikkünk

Megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik

Az elmúlt egy órában az S&P 500 esése 1-ről 1,3 százalékra, a Nasdaqé 1,9-ről 2,4 százalékra nőtt.

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A Nasdaq heti vesztesége már megközelíti az 5 százalékot, ami 2025 áprilisa óta a legrosszabb heti teljesítménye lehet.

A Dow Jones már azzal is felülteljesítő a többi indexhez képest, hogy csak 0,5 százalékos mínuszban van és gyakorlatilag ott stagnál.

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A chipgyártók közül a Micron és az AMD is gyengült, a félvezetőipari részvények ezen a héten már 8 százalékot veszítettek értékükből.

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Az olajárak közben tovább emelkedtek a közel-keleti feszültségek és az orosz–ukrán háború fejleményei miatt, ami további nyomást helyez az amerikai tőzsdékre. A Brent ára már a 110 dolláros szint fölé is benézett, míg az amerikai WTI meghaladta a 100 dollárt hordónként.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Vezérigazgató-váltás az MBH Jelzálogbanknál, a teljes vezetést újraválaszthatják

Rendkívüli közgyűlést tart november közepén az MBH Jelzálogbank, ahol a vezérigazgató leváltásáról is döntenek. A napirenden szerepel a 2017 óta hivatalban lévő Nagy Gyula László munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetése és az utódjának kinevezése. A részvényesek emellett újraválasztják az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot is. Pénteken már megszűnt Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lányának vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya is.

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Vezérigazgató-váltás az MBH Jelzálogbanknál, a teljes vezetést újraválaszthatják
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Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása

A nyersolaj ára péntek este meredeken emelkedni kezdett, miután Irán fokozta a Hormuzi-szoros elleni támadásait, Ukrajna pedig az orosz finomítók elleni csapások folytatását jelentette be. A WTI jegyzése hordónként 101 dollár fölé, míg a Brent ára közel 110 dollárra ugrott - számolt be a CNBC.

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Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása
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Minden amerikai index vörösben

Este nyolc órára tovább romlott a hangulat az amerikai tőzsdéken: az S&P 500 index már 1 százalékos, a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 1,9 százalékos mínuszban állt.

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Az eddig épphogy a zöld sávban lévő Dow Jones index 241 ponttal, 0,5 százalékkal csökkent, vagyis a három vezető amerikai részvényindex közül továbbra is ez teljesített a legjobban.

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Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből

Megszűnik Mészáros Beatrix vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya az MBH Banknál, derül ki a pénzintézet pénteki rendkívüli tőzsdei tájékoztatásából. Mészáros Lőrinc lánya október 16-án távozik, a bank azonban sem az okot, sem az utódját nem nevezte meg. A milliárdos üzletember lánya 2021-ben csatlakozott a Magyar Bankholding vezetéséhez, ahol a leányvállalatokért és azok integrációjáért felelt. A bank korábbi beszámolói szerint 2023 novembere óta tartósan távol volt. Az MBH Bank az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesülésével jött létre, és mára az ország egyik legnagyobb pénzintézete.

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Távozik Mészáros Lőrinc lánya az MBH Bank vezetéséből
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Újra megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik

Egyre drágábban biztosítják magukat a befektetők a technológiai óriások esetleges fizetésképtelensége ellen, ami a mesterséges intelligenciába történő beruházásokkal kapcsolatos növekvő bizalmatlanságot jelzi. A Microsoft, az Nvidia, a Meta és az Amazon hitelkockázati csereügyleteinek (CDS) ára 2025 ősze óta jelentősen emelkedett, egyes esetekben több mint a duplájára nőtt, az Oracle és a Broadcom esetében pedig még nagyobb volt a drágulás. A cégek idén minden korábbinál többet költenek adatközpontokra és chipekre, miközben csak 2026-ban már több mint 450 milliárd dollárnyi, mesterséges intelligenciához kapcsolódó adósság jelent meg a kötvénypiacokon. A drágulás nem jelez közvetlen válságot, a piac fő kérdése azonban az, hogy a hatalmas beruházások valóban megtérülnek-e.

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Újra megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik
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Itt az újabb AI- és chip-para?

Vegyesen mozognak az amerikai tőzsdék kora este: az S&P 500 index 0,4 százalékkal, a Nasdaq 1,1 százalékkal csökkent egyelőre.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Dow Jones annyiban egyelőre különutas, hogy enyhe emelkedést mutat, de már lezuhant az index a napi csúcsáról.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A technológiai részvények gyengülése folytatódik, a befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeit adják el.

A chipgyártók közül a Micron és az AMD is veszít értékéből, részben a kínai versenytársak erősödésével kapcsolatos aggodalmak miatt.

A félvezetőipari részvények árfolyama ezen a héten már összességében 8 százalékkal esett.

A befektetőket az is aggasztja, hogy a technológiai vállalatok egyre nagyobb hiteleket vesznek fel a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére.

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Emelkedéssel zárta a hetet a magyar tőzsde, az OTP húzta a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1016,35 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel, 145 471,12 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 19,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek. Az európai tőzsdéken alapvetően kedvező hangulat uralkodott, ami Magyarországra is átragadt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az OTP árfolyama 1,9 százalékkal, 42 430 forintra emelkedett, 11,1 milliárd forintos forgalom mellett. A Mol 0,5 százalékkal, 5075 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal, 2692 forintra drágult. A Richter ugyanakkor 1,89 százalékkal, 12 470 forintra gyengült.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Ezzel a módszerrel rengeteg pénzt kereshetsz a tőzsdén - Most újra működhet!

A tőzsdén sokszor a legegyszerűbb stratégiák bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vannak ugyanis olyan visszatérő lehetőségek, amelyek felismerésével a befektetők újra és újra komoly nyereséget érhetnek el. Most egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél az elmúlt időszakban már többször is kiválóan működött ez a módszer. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Ezzel a módszerrel rengeteg pénzt kereshetsz a tőzsdén - Most újra működhet!
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Emelkedik a Tesla

A vezető amerikai részvényindexekben egyelőre nincsen nagy izgalom. Az S&P 500 stagnálással indította a hét utolsó kereskedési napját, a Dow Jones index 0,6 százalék pluszba lendült. A Tesla az új szupersportautójának, a Roadsternek a bemutatása után 1,3 százalék pluszba lendült.

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Rali az autógyártóknál

Ez az autógyártók részvényeinek nagy napja, több mint 3% pluszban van a Porsche, a BMW, a Mercedes, a Renault és a Volkswagen is. Itt a megfejtés egyrészt az, hogy az elmúlt hetekben nagyot esett az árfolyam, onnan jött most a felpattanás a jó nemzetközi részvénypiaci hangulatban. A másik pedig, hogy a Tesla és a Porsche legutóbbi autóbemutatója újra az autóipari részvények felé irányította a befektetők figyelmét.

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Mérsékelt emelkedés Európában

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, az emelkedés viszont egyelőre csak mérsékelt. A vezető európai részvényindexek közül a német DAX 1 százalékot emelkedett, a francia CAC 0,4 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde 0,2 százalék pluszban áll. Csak mérsékeltek az elmozdulások a hazai blue-chipekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Emelkedéssel nyitott Európa, London kilóg a sorból

Többségében emelkednek az európai tőzsdék a pénteki nyitás után, a DAX 0,3, a francia CAC 0,3, az olasz FTSE MIB 0,6, a spanyol IBEX pedig 0,5 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 0,3 százalékot esett.

A hangulatot az ázsiai piacok felpattanása és a kötvénypiac stabilizálódása támogatja. A tegnapi technológiai eladási hullám után enyhült az idegesség, de a CoreWeave adósságterhei és az AI-beruházások finanszírozhatósága körüli aggodalmak továbbra sem tűntek el.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Érdemi elmozdulás nélkül, az előző napi záróérték közelében indította a napot a BUX, miközben a blue chiep vegyesen teljesítenek. Európában közben nagyrészt emelkedés látható.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra

A Tesla csütörtökön bemutatta az újratervezett Roadstert, amely a SpaceX-szel közösen fejlesztett rakétahajtóműves tolóerő-rendszert kapott. A sportkocsi gyártása 2028-ban kezdődhet meg, több mint egy évtizeddel azután, hogy a második generációs változat prototípját először leplezték le a közönség előtt.

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Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra
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Vegyes mozgások a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,45 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,76 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,35 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai kereseti statisztikával zárul a hét: az augusztusi bérek alakulása a háztartások vásárlóereje és a fogyasztási kilátások szempontjából lesz fontos. Hajnalban Kevin Warsh Fed-elnök beszédére figyelhetünk, különösen a hét során megjelenő amerikai inflációs adatok fényében. Az euróövezetből az augusztusi külkereskedelmi adatok, az Egyesült Államokból pedig a szeptemberi export- és importárak, valamint az ipari termelés érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 177,69 1,1% 1,8% 0,2% 8,6% 12,8% 47,8%
S&P 500 7 744,06 0,3% -0,3% 2,1% 13,1% 16,1% 73,2%
Nasdaq 29 935,59 -0,1% -2,6% 3,4% 18,6% 21,0% 97,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 425,95 -4,9% -6,7% 1,5% 28,0% 35,1% 121,6%
Hang Seng 24 062,72 -1,0% 1,2% -2,5% -6,1% -7,1% -5,0%
CSI 300 4 166,01 -1,2% -3,3% -6,4% -10,0% -9,6% -15,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 382,62 0,3% 2,3% -0,1% 3,6% 5,0% 62,8%
CAC 7 934,7 0,8% 2,7% -1,9% -2,6% -1,8% 17,9%
FTSE 10 840,35 1,1% 3,8% 1,7% 9,2% 15,0% 49,9%
FTSE MIB 49 397,55 -0,7% 0,2% -4,2% 9,9% 17,9% 86,5%
IBEX 19 177,7 -0,3% 1,3% -1,9% 10,8% 23,2% 113,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 454,8 0,7% 5,3% -5,9% 30,1% 40,5% 163,8%
ATX 6 508,55 -1,7% -0,8% -3,5% 22,2% 39,2% 72,2%
PX 2 650,44 1,3% 4,1% -3,7% -1,3% 11,2% 94,6%
Magyar blue chipek              
OTP 41 640 0,4% 10,0% -11,3% 18,6% 36,8% 119,2%
Mol 5 050 1,5% 1,0% -2,3% 71,8% 83,6% 84,4%
Richter 12 710 1,0% 4,2% 0,4% 28,8% 23,8% 48,4%
Magyar Telekom 2 660 0,2% 5,1% 3,3% 48,4% 47,0% 523,0%
Nyersanyagok              
WTI 104,71 8,7% 6,6% -2,2% 82,9% 77,2% 27,0%
Brent 106,14 0,0% 1,7% -2,5% 74,4% 71,2% 24,9%
Arany 4 154,26 1,6% 0,9% -3,0% -3,9% -1,1% 134,2%
Devizák              
EURHUF 363,7300 -0,1% -0,6% -0,6% -5,3% -6,8% 1,3%
USDHUF 324,7300 -0,8% -0,5% 2,5% -0,7% -3,3% 4,9%
GBPHUF 430,4199 0,0% -0,2% 0,9% -2,3% -4,2% 0,8%
EURUSD 1,1201 0,7% -0,1% -3,0% -4,6% -3,6% -3,5%
USDJPY 158,8300 0,0% 0,4% 2,4% 1,3% 4,9% 39,2%
GBPUSD 1,3252 0,7% 0,2% -1,8% -1,5% -0,8% -3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 82 131,13 0,7% 0,6% 8,7% -7,4% -25,9% 33,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Petrovich9

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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