Bejelzett a félelemindex, nagyon beütötték az amerikai tőzsdéket

Az S&P 500 pénteken 1,1 százalékkal, a Nasdaq 2,1 százalékkal, a Dow Jones pedig 0,4 százalékkal gyengült.

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Heti szinten az S&P 500 mintegy 2 százalékot, a Nasdaq több mint 4 százalékot veszített értékéből, míg a Dow Jones kevesebb mint 1 százalékkal emelkedett.

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A befektetői hangulatot jól jellemzi, hogy a VIX félelemindex négy hónap után először emelkedett 22 pont fölé.

Az esést elsősorban a technológiai részvények gyengülése, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése körüli aggodalmak és a vártnál magasabb amerikai infláció okozták. A közel-keleti fes zültségek miatt az olajárak is jelentősen emelkedtek: a Brent 3,7 százalékos drágulással 109,86 dolláron, az amerikai WTI pedig 101,41 dolláron zárt.

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Az amerikai államkötvénypiacon ugyanakkor február közepe, vagyis az iráni háború kezdete óta a legerősebb hetet zárták.

A tízéves amerikai állampapírok hozama 0,146 százalékponttal csökkent a héten, ami február 13. óta a legnagyobb heti hozamesésnek számít.