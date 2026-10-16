Egyre csúnyábban néz ki, ami az amerikai tőzsdéken történik

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Újra megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik
Egyre drágábban biztosítják magukat a befektetők a technológiai óriások esetleges fizetésképtelensége ellen, ami a mesterséges intelligenciába történő beruházásokkal kapcsolatos növekvő bizalmatlanságot jelzi. A Microsoft, az Nvidia, a Meta és az Amazon hitelkockázati csereügyleteinek (CDS) ára 2025 ősze óta jelentősen emelkedett, egyes esetekben több mint a duplájára nőtt, az Oracle és a Broadcom esetében pedig még nagyobb volt a drágulás. A cégek idén minden korábbinál többet költenek adatközpontokra és chipekre, miközben csak 2026-ban már több mint 450 milliárd dollárnyi, mesterséges intelligenciához kapcsolódó adósság jelent meg a kötvénypiacokon. A drágulás nem jelez közvetlen válságot, a piac fő kérdése azonban az, hogy a hatalmas beruházások valóban megtérülnek-e.
Itt az újabb AI- és chip-para?
Vegyesen mozognak az amerikai tőzsdék kora este: az S&P 500 index 0,4 százalékkal, a Nasdaq 1,1 százalékkal csökkent egyelőre.
A Dow Jones annyiban egyelőre különutas, hogy enyhe emelkedést mutat, de már lezuhant az index a napi csúcsáról.
A technológiai részvények gyengülése folytatódik, a befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeit adják el.
A chipgyártók közül a Micron és az AMD is veszít értékéből, részben a kínai versenytársak erősödésével kapcsolatos aggodalmak miatt.
A félvezetőipari részvények árfolyama ezen a héten már összességében 8 százalékkal esett.
A befektetőket az is aggasztja, hogy a technológiai vállalatok egyre nagyobb hiteleket vesznek fel a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére.
Emelkedéssel zárta a hetet a magyar tőzsde, az OTP húzta a BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1016,35 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel, 145 471,12 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 19,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek. Az európai tőzsdéken alapvetően kedvező hangulat uralkodott, ami Magyarországra is átragadt.
Az OTP árfolyama 1,9 százalékkal, 42 430 forintra emelkedett, 11,1 milliárd forintos forgalom mellett. A Mol 0,5 százalékkal, 5075 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal, 2692 forintra drágult. A Richter ugyanakkor 1,89 százalékkal, 12 470 forintra gyengült.
Ezzel a módszerrel rengeteg pénzt kereshetsz a tőzsdén - Most újra működhet!
A tőzsdén sokszor a legegyszerűbb stratégiák bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Vannak ugyanis olyan visszatérő lehetőségek, amelyek felismerésével a befektetők újra és újra komoly nyereséget érhetnek el. Most egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél az elmúlt időszakban már többször is kiválóan működött ez a módszer. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedik a Tesla
A vezető amerikai részvényindexekben egyelőre nincsen nagy izgalom. Az S&P 500 stagnálással indította a hét utolsó kereskedési napját, a Dow Jones index 0,6 százalék pluszba lendült. A Tesla az új szupersportautójának, a Roadsternek a bemutatása után 1,3 százalék pluszba lendült.
Rali az autógyártóknál
Ez az autógyártók részvényeinek nagy napja, több mint 3% pluszban van a Porsche, a BMW, a Mercedes, a Renault és a Volkswagen is. Itt a megfejtés egyrészt az, hogy az elmúlt hetekben nagyot esett az árfolyam, onnan jött most a felpattanás a jó nemzetközi részvénypiaci hangulatban. A másik pedig, hogy a Tesla és a Porsche legutóbbi autóbemutatója újra az autóipari részvények felé irányította a befektetők figyelmét.
Mérsékelt emelkedés Európában
Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, az emelkedés viszont egyelőre csak mérsékelt. A vezető európai részvényindexek közül a német DAX 1 százalékot emelkedett, a francia CAC 0,4 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde 0,2 százalék pluszban áll. Csak mérsékeltek az elmozdulások a hazai blue-chipekben.
Emelkedéssel nyitott Európa, London kilóg a sorból
Többségében emelkednek az európai tőzsdék a pénteki nyitás után, a DAX 0,3, a francia CAC 0,3, az olasz FTSE MIB 0,6, a spanyol IBEX pedig 0,5 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 0,3 százalékot esett.
A hangulatot az ázsiai piacok felpattanása és a kötvénypiac stabilizálódása támogatja. A tegnapi technológiai eladási hullám után enyhült az idegesség, de a CoreWeave adósságterhei és az AI-beruházások finanszírozhatósága körüli aggodalmak továbbra sem tűntek el.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Érdemi elmozdulás nélkül, az előző napi záróérték közelében indította a napot a BUX, miközben a blue chiep vegyesen teljesítenek. Európában közben nagyrészt emelkedés látható.
Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra
A Tesla csütörtökön bemutatta az újratervezett Roadstert, amely a SpaceX-szel közösen fejlesztett rakétahajtóműves tolóerő-rendszert kapott. A sportkocsi gyártása 2028-ban kezdődhet meg, több mint egy évtizeddel azután, hogy a második generációs változat prototípját először leplezték le a közönség előtt.
Vegyes mozgások a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,14 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 1,45 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,76 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,35 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai kereseti statisztikával zárul a hét: az augusztusi bérek alakulása a háztartások vásárlóereje és a fogyasztási kilátások szempontjából lesz fontos. Hajnalban Kevin Warsh Fed-elnök beszédére figyelhetünk, különösen a hét során megjelenő amerikai inflációs adatok fényében. Az euróövezetből az augusztusi külkereskedelmi adatok, az Egyesült Államokból pedig a szeptemberi export- és importárak, valamint az ipari termelés érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 177,69
|1,1%
|1,8%
|0,2%
|8,6%
|12,8%
|47,8%
|S&P 500
|7 744,06
|0,3%
|-0,3%
|2,1%
|13,1%
|16,1%
|73,2%
|Nasdaq
|29 935,59
|-0,1%
|-2,6%
|3,4%
|18,6%
|21,0%
|97,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 425,95
|-4,9%
|-6,7%
|1,5%
|28,0%
|35,1%
|121,6%
|Hang Seng
|24 062,72
|-1,0%
|1,2%
|-2,5%
|-6,1%
|-7,1%
|-5,0%
|CSI 300
|4 166,01
|-1,2%
|-3,3%
|-6,4%
|-10,0%
|-9,6%
|-15,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 382,62
|0,3%
|2,3%
|-0,1%
|3,6%
|5,0%
|62,8%
|CAC
|7 934,7
|0,8%
|2,7%
|-1,9%
|-2,6%
|-1,8%
|17,9%
|FTSE
|10 840,35
|1,1%
|3,8%
|1,7%
|9,2%
|15,0%
|49,9%
|FTSE MIB
|49 397,55
|-0,7%
|0,2%
|-4,2%
|9,9%
|17,9%
|86,5%
|IBEX
|19 177,7
|-0,3%
|1,3%
|-1,9%
|10,8%
|23,2%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 454,8
|0,7%
|5,3%
|-5,9%
|30,1%
|40,5%
|163,8%
|ATX
|6 508,55
|-1,7%
|-0,8%
|-3,5%
|22,2%
|39,2%
|72,2%
|PX
|2 650,44
|1,3%
|4,1%
|-3,7%
|-1,3%
|11,2%
|94,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 640
|0,4%
|10,0%
|-11,3%
|18,6%
|36,8%
|119,2%
|Mol
|5 050
|1,5%
|1,0%
|-2,3%
|71,8%
|83,6%
|84,4%
|Richter
|12 710
|1,0%
|4,2%
|0,4%
|28,8%
|23,8%
|48,4%
|Magyar Telekom
|2 660
|0,2%
|5,1%
|3,3%
|48,4%
|47,0%
|523,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,71
|8,7%
|6,6%
|-2,2%
|82,9%
|77,2%
|27,0%
|Brent
|106,14
|0,0%
|1,7%
|-2,5%
|74,4%
|71,2%
|24,9%
|Arany
|4 154,26
|1,6%
|0,9%
|-3,0%
|-3,9%
|-1,1%
|134,2%
|Devizák
|EURHUF
|363,7300
|-0,1%
|-0,6%
|-0,6%
|-5,3%
|-6,8%
|1,3%
|USDHUF
|324,7300
|-0,8%
|-0,5%
|2,5%
|-0,7%
|-3,3%
|4,9%
|GBPHUF
|430,4199
|0,0%
|-0,2%
|0,9%
|-2,3%
|-4,2%
|0,8%
|EURUSD
|1,1201
|0,7%
|-0,1%
|-3,0%
|-4,6%
|-3,6%
|-3,5%
|USDJPY
|158,8300
|0,0%
|0,4%
|2,4%
|1,3%
|4,9%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3252
|0,7%
|0,2%
|-1,8%
|-1,5%
|-0,8%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|82 131,13
|0,7%
|0,6%
|8,7%
|-7,4%
|-25,9%
|33,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Petrovich9
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