Egyre csúnyábban néz ki, ami az amerikai tőzsdéken történik

Vegyesen mozognak az amerikai tőzsdék kora este: az S&P 500 index 0,4 százalékkal, a Nasdaq 1,1 százalékkal csökkent egyelőre.

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A Dow Jones annyiban egyelőre különutas, hogy enyhe emelkedést mutat, de már lezuhant az index a napi csúcsáról.

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A technológiai részvények gyengülése folytatódik, a befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeit adják el.

A chipgyártók közül a Micron és az AMD is veszít értékéből, részben a kínai versenytársak erősödésével kapcsolatos aggodalmak miatt.

A félvezetőipari részvények árfolyama ezen a héten már összességében 8 százalékkal esett.

A befektetőket az is aggasztja, hogy a technológiai vállalatok egyre nagyobb hiteleket vesznek fel a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére.