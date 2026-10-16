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Érkezik az újabb fogyókúrás tabletta, ami leválthatja a kellemetlen injekciókat
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Érkezik az újabb fogyókúrás tabletta, ami leválthatja a kellemetlen injekciókat

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Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) illetékes szakbizottsága az Eli Lilly Foundayo nevű, elhízás elleni tablettájának forgalomba hozatali engedélyezését javasolta. Ez a második szájon át szedhető testsúlycsökkentő készítmény, amely elnyerte a hatóság támogatását, miután a Novo Nordisk Wegovy tablettája júliusban már zöld utat kapott az Európai Unióban.

Az EMA a Foundayo alkalmazását felnőttek testsúlykezelésére, valamint 2-es típusú cukorbetegség kezelésére egyaránt ajánlja.

A pozitív szakvéleményt két klinikai vizsgálat eredményei támasztják alá: a több mint 4740 elhízott vagy túlsúlyos felnőtt bevonásával végzett tesztek során a kezelt betegek akár 11 százalékos testsúlycsökkenést is elértek.

A forgalomba hozatalról a végső döntést az Európai Bizottság hozza meg. A tabletta hatóanyaga az orforglipron, egy kismolekulájú GLP-1-receptor-agonista, amely csökkenti az étvágyat és a táplálékfelvételt. Az Eli Lilly a készítményt több mint 40 országban tervezi piacra dobni.

A Foundayót az Egyesült Államokban áprilisban, az Egyesült Királyságban pedig augusztusban vezették be, és a második negyedévben már 98 millió dolláros árbevételt termelt. A Novo konkurens, Wegovy nevű tablettája jelenleg az USA-ban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Arab Emírségekben érhető el.

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Az Eli Lilly a Foundayo egyik legfőbb előnyeként emeli ki, hogy a Novo készítményével ellentétben a nap bármely szakában bevehető, ráadásul étkezési és folyadékfogyasztási kötöttségek nélkül. A korai amerikai vényfelírási adatok szerint a tablettás kiszerelés jelentősen bővítheti az elhízás elleni gyógyszerek piacát, mivel azokat a betegeket is megszólítja, akik idegenkednek az injekciós kezelésektől.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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