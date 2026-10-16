15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Gyenge számokat közölt a PannErgy, de tartja az éves eredménycélját
Üzlet

Gyenge számokat közölt a PannErgy, de tartja az éves eredménycélját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közel 9 százalékkal csökkent a PannErgy hőértékesítése a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ráadásul a társaság a saját tervétől is hasonló mértékben elmaradt. A visszaesés hátterében elsősorban a kedvezőtlenebb időjárási körülmények, valamint a miskolci távhőrendszerben a fosszilis energiaforrások nagyobb mértékű felhasználása állt. A vállalat ennek ellenére változatlanul számol az idei EBITDA-cél teljesülésével.

A PannErgy a harmadik negyedévben összesen 161 935 gigajoule (GJ) hőenergiát értékesített, szemben az egy évvel korábbi 177 937 gigajoule-lal, ami 9 százalékos visszaesést jelent. A társaság a negyedévre 178 313 gigajoule hőértékesítéssel számolt, vagyis a tényleges teljesítmény 9,2 százalékkal maradt el a tervtől.

A gyengébb negyedév ellenére

az év első kilenc hónapjának összesített teljesítménye továbbra is meghaladja a tavalyit:

a PannErgy január és szeptember között 1,163 millió gigajoule hőenergiát értékesített, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest.

Még több Üzlet

Megveszik az esést a befektetők, jöhet a fordulat a tőzsdéken?

Van recept az Európában dobogós energiaköltségek kivédésére, de támogató környezet nélkül nincs fejlődés

Majdnem két paksi blokknyi tartalék rejtőzhet a magyar trágyában és hulladékban

hőterm

A társaság két meghatározó geotermikus projektje egyaránt visszaesést mutatott a harmadik negyedévben:

  • Miskolcon 64 254 gigajoule hőenergiát értékesítettek, ami 11,9 százalékos csökkenés éves alapon. Az elmaradást a melegebb időjárás mellett az okozta, hogy a városi távhőrendszerben nőtt a fosszilis forrásból származó hő felhasználása a geotermikus energiával szemben.

  • Győrben 95 938 gigajoule volt az értékesített hőmennyiség, ami 7,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának teljesítményétől. Itt elsősorban a tavalyinál melegebb időjárás magyarázta a visszaesést.

A PannErgy ugyanakkor

fenntartotta a 2026-os évre vonatkozó, 4,3-4,45 milliárd forintos konszolidált IFRS szerinti EBITDA-előrejelzését.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Stabil pályán a PannErgy, fenntartják a kitűzött profitcélokat

Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility