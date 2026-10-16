Gyenge számokat közölt a PannErgy, de tartja az éves eredménycélját

Közel 9 százalékkal csökkent a PannErgy hőértékesítése a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ráadásul a társaság a saját tervétől is hasonló mértékben elmaradt. A visszaesés hátterében elsősorban a kedvezőtlenebb időjárási körülmények, valamint a miskolci távhőrendszerben a fosszilis energiaforrások nagyobb mértékű felhasználása állt. A vállalat ennek ellenére változatlanul számol az idei EBITDA-cél teljesülésével.

A PannErgy a harmadik negyedévben összesen 161 935 gigajoule (GJ) hőenergiát értékesített, szemben az egy évvel korábbi 177 937 gigajoule-lal, ami 9 százalékos visszaesést jelent. A társaság a negyedévre 178 313 gigajoule hőértékesítéssel számolt, vagyis a tényleges teljesítmény 9,2 százalékkal maradt el a tervtől.

A gyengébb negyedév ellenére

az év első kilenc hónapjának összesített teljesítménye továbbra is meghaladja a tavalyit:

a PannErgy január és szeptember között 1,163 millió gigajoule hőenergiát értékesített, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest.

A társaság két meghatározó geotermikus projektje egyaránt visszaesést mutatott a harmadik negyedévben:

Miskolcon 64 254 gigajoule hőenergiát értékesítettek, ami 11,9 százalékos csökkenés éves alapon. Az elmaradást a melegebb időjárás mellett az okozta, hogy a városi távhőrendszerben nőtt a fosszilis forrásból származó hő felhasználása a geotermikus energiával szemben.

Győrben 95 938 gigajoule volt az értékesített hőmennyiség, ami 7,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának teljesítményétől. Itt elsősorban a tavalyinál melegebb időjárás magyarázta a visszaesést.

A PannErgy ugyanakkor

fenntartotta a 2026-os évre vonatkozó, 4,3-4,45 milliárd forintos konszolidált IFRS szerinti EBITDA-előrejelzését.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio