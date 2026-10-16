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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
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Érdemi elmozdulás nélkül, az előző napi záróérték közelében indította a napot a BUX, miközben a blue chiep vegyesen teljesítenek. Európában közben nagyrészt emelkedés látható.
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Információ és jelentkezés

Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 144 507 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 0,3 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama stagnál, míg a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a PannErgy indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Ugurhan Betin

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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