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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt.

A hét utolsó munkanapján így továbbra is stabilak a hazai átlagárak.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok és az ellátással kapcsolatos kockázatok továbbra is befolyásolhatják az árak későbbi alakulását, a magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem történt újabb elmozdulás.

A friss árösszesítés alapján az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

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  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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