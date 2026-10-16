A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt.

A hét utolsó munkanapján így továbbra is stabilak a hazai átlagárak.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok és az ellátással kapcsolatos kockázatok továbbra is befolyásolhatják az árak későbbi alakulását, a magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem történt újabb elmozdulás.

A friss árösszesítés alapján az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 15. Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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