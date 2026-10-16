Majdnem két paksi blokknyi tartalék rejtőzhet a magyar trágyában és hulladékban

A biogáz egyik legnagyobb előnye, hogy ott tud energiát termelni, ahol a nap- és szélerőművek már korlátokba ütköznek: nem időjárásfüggő, tárolható és szabályozható. A podcastban elhangzottak szerint a biogáz előállítása lényegében szabályozott biológiai folyamat: állati trágyát, élelmiszeripari melléktermékeket, szennyvíziszapot vagy más szerves hulladékot zárt tartályokban erjesztenek, az így keletkező gázelegy pedig metánt és szén-dioxidot tartalmaz.

A nyers biogázból gázmotorral villamos energia termelhető, tisztítással pedig biometán állítható elő, amely földgázminőségre javítva akár a gázhálózatba is betáplálható.

Van hova felzárkózni

Magyarországon a szakértők szerint nem elsősorban műszaki akadálya van a biogáz felfutásának. A technológia kiforrott, a szükséges berendezések elérhetők, az alapanyag-potenciál pedig rendelkezésre áll. Jelenleg mintegy 39 mezőgazdasági biogázüzem működik az országban, összesen pedig körülbelül száz olyan üzem van, amely gázmotorral termel villamos energiát, beleértve a szennyvíztelepi és depóniagázt hasznosító egységeket is. Biometánból ugyanakkor mindössze két üzem működik, miközben Európában már látványosan épül ez a piac:

Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban hosszú távú átvételi rendszerek segítik a beruházásokat.

Piacteremtés

A legnagyobb kérdés ezért az, hogy a Jedlik Ányos Program után lesz-e olyan kiszámítható piaci környezet, amely nemcsak megépíti, hanem hosszú távon életben is tartja a biogázüzemeket. A beruházási támogatás fontos lendületet adhat, de önmagában nem oldja meg az átvételi árak, a finanszírozás és az energiapiaci kiszámíthatóság problémáját.

A szakértők szerint a biogázból nem várható naperőművekhez hasonló beruházási boom, mert a technológia összetett: alapanyagot kell szervezni, üzemeltetni kell a biológiai rendszert, karban kell tartani a gázmotorokat, és kezelni kell a keletkező melléktermékeket is. Ha azonban sikerül megtalálni a helyét az energiamixben, a biogáz nem csodafegyver, hanem stabil, hazai forrásból működő szabályozó elem lehet a magyar energiarendszerben.

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