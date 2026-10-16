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Majdnem két paksi blokknyi tartalék rejtőzhet a magyar trágyában és hulladékban
Üzlet

Majdnem két paksi blokknyi tartalék rejtőzhet a magyar trágyában és hulladékban

Portfolio
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A biogáz eddig háttérbe szorult a nap- és szélenergia mögött, pedig a szakértők szerint egyszerre segíthetne a hulladékkezelésben, az emissziócsökkentésben és a magyar energiarendszer szabályozásában. Magyarországon ma nagyjából 200 millió köbméter biogáz keletkezik évente, ezt 2030-ra akár 600 millió köbméterre lehetne növelni, a meglévő gázmotoros kapacitások rugalmasabb használatával pedig akár 900 megawattnyi gyorsan indítható szabályozó kapacitás is létrejöhetne. A technológia adott, az alapanyag rendelkezésre áll, a kérdés az, hogy lesz-e kiszámítható piac és támogatási környezet. Az EnergyTalks podcast legújabb adásában Gaál Lászlóval, a Magyar Megújuló Energia Szövetség főtitkárával és Ragonzca Ádám biogáz-szakértővel beszélgettünk.

A biogáz egyik legnagyobb előnye, hogy ott tud energiát termelni, ahol a nap- és szélerőművek már korlátokba ütköznek: nem időjárásfüggő, tárolható és szabályozható. A podcastban elhangzottak szerint a biogáz előállítása lényegében szabályozott biológiai folyamat: állati trágyát, élelmiszeripari melléktermékeket, szennyvíziszapot vagy más szerves hulladékot zárt tartályokban erjesztenek, az így keletkező gázelegy pedig metánt és szén-dioxidot tartalmaz.

A nyers biogázból gázmotorral villamos energia termelhető, tisztítással pedig biometán állítható elő, amely földgázminőségre javítva akár a gázhálózatba is betáplálható.

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Van hova felzárkózni

Magyarországon a szakértők szerint nem elsősorban műszaki akadálya van a biogáz felfutásának. A technológia kiforrott, a szükséges berendezések elérhetők, az alapanyag-potenciál pedig rendelkezésre áll. Jelenleg mintegy 39 mezőgazdasági biogázüzem működik az országban, összesen pedig körülbelül száz olyan üzem van, amely gázmotorral termel villamos energiát, beleértve a szennyvíztelepi és depóniagázt hasznosító egységeket is. Biometánból ugyanakkor mindössze két üzem működik, miközben Európában már látványosan épül ez a piac:

Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban hosszú távú átvételi rendszerek segítik a beruházásokat.

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Piacteremtés

A legnagyobb kérdés ezért az, hogy a Jedlik Ányos Program után lesz-e olyan kiszámítható piaci környezet, amely nemcsak megépíti, hanem hosszú távon életben is tartja a biogázüzemeket. A beruházási támogatás fontos lendületet adhat, de önmagában nem oldja meg az átvételi árak, a finanszírozás és az energiapiaci kiszámíthatóság problémáját.

A szakértők szerint a biogázból nem várható naperőművekhez hasonló beruházási boom, mert a technológia összetett: alapanyagot kell szervezni, üzemeltetni kell a biológiai rendszert, karban kell tartani a gázmotorokat, és kezelni kell a keletkező melléktermékeket is. Ha azonban sikerül megtalálni a helyét az energiamixben, a biogáz nem csodafegyver, hanem stabil, hazai forrásból működő szabályozó elem lehet a magyar energiarendszerben.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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