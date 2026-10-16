Megveszik az esést a befektetők, jöhet a fordulat a tőzsdéken?

Többségében emelkednek az európai tőzsdék a pénteki nyitás után, a DAX 0,3, a francia CAC 0,3, az olasz FTSE MIB 0,6, a spanyol IBEX pedig 0,5 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 0,3 százalékot esett.

A hangulatot az ázsiai piacok felpattanása és a kötvénypiac stabilizálódása támogatja. A tegnapi technológiai eladási hullám után enyhült az idegesség, de a CoreWeave adósságterhei és az AI-beruházások finanszírozhatósága körüli aggodalmak továbbra sem tűntek el.