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Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra
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Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra

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A Tesla csütörtökön bemutatta az újratervezett Roadstert, amely a SpaceX-szel közösen fejlesztett rakétahajtóműves tolóerő-rendszert kapott. A sportkocsi gyártása 2028-ban kezdődhet meg, több mint egy évtizeddel azután, hogy a második generációs változat prototípját először leplezték le a közönség előtt.
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A kétüléses, fehér járművet a texasi McGregorban, a SpaceX teszttelepén rendezett látványos bemutatón tárta a nyilvánosság elé a cég. Az autó egy szívórendszer segítségével

fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megfordult, és a beépített tolóerő-rendszerrel landolt.

A bemutató során egy teherautó és más járművek fölött is átugrott, miközben a levegőben megcsavarodott.

A Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t

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– közölte Lars Moravy, a Tesla járműfejlesztési vezetője. Musk hozzátette, hogy szerinte el kell érniük a hangsebesség felét. A hatótávolság egyetlen töltéssel meghaladja a 480 kilométert, ami kevesebb mint a fele annak, amit Musk 2017-ben ígért, amikor az autót először bemutatták, és a kiszállítások megkezdését még 2020-ra tervezték.

A Tesla foglalási oldalán három változat jelent meg. A Performance verzióhoz 50 ezer dolláros foglalót kérnek, a rakétahajtóműves gyorsítóval felszerelt Thrust változat előlege pedig 250 ezer dollár. A Rocket nevű, kizárólag meghívással elérhető modell együléses, és teljes repülési rendszerrel rendelkezik. Konkrét végárat egyelőre nem közöltek, bár a Tesla közel egy évtizede 200 ezer dolláros alapárat jelölt meg.

Egyes elemzők szerint a SpaceX-szel való együttműködés arra utal, hogy Musk a két általa irányított nagyvállalat egyesítésének gondolatát készíti elő. Gene Munster, a Deepwater Asset Management vezető partnere az X-en mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amelynek szerinte nincs kereskedelmi értéke azon túl, hogy zavarba hozza a hagyományos autógyártókat. Ugyanakkor hozzátette, az esemény újabb példa arra, miért akarja Musk összehozni a Teslát és a SpaceX-et.

A Roadster bemutatkozása a Tesla stratégiai átrendeződésének közepén érkezett. A vállalat idén leállította a Model S és a Model X értékesítését, hogy helyet biztosítson az Optimus humanoid robotok gyártásának, emellett piacra dobta a Cybercabot, a kormány és pedálok nélküli robotaxit. A Tesla október 21-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet az elemzők a befektetők szempontjából lényegesen fontosabbnak tartanak a Roadsternél. Az elöregedő modellpaletta eladásai az elmúlt két évben csökkentek, bár a magas üzemanyagárak a harmadik negyedévben segítették a kiszállításokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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