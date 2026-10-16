Olyan rakétahajtóműves Teslát mutatott be Elon Musk, ami repül, és egy másodperc alatt gyorsul százra

A kétüléses, fehér járművet a texasi McGregorban, a SpaceX teszttelepén rendezett látványos bemutatón tárta a nyilvánosság elé a cég. Az autó egy szívórendszer segítségével
fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megfordult, és a beépített tolóerő-rendszerrel landolt.
A bemutató során egy teherautó és más járművek fölött is átugrott, miközben a levegőben megcsavarodott.
A Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t
– közölte Lars Moravy, a Tesla járműfejlesztési vezetője. Musk hozzátette, hogy szerinte el kell érniük a hangsebesség felét. A hatótávolság egyetlen töltéssel meghaladja a 480 kilométert, ami kevesebb mint a fele annak, amit Musk 2017-ben ígért, amikor az autót először bemutatták, és a kiszállítások megkezdését még 2020-ra tervezték.
A Tesla foglalási oldalán három változat jelent meg. A Performance verzióhoz 50 ezer dolláros foglalót kérnek, a rakétahajtóműves gyorsítóval felszerelt Thrust változat előlege pedig 250 ezer dollár. A Rocket nevű, kizárólag meghívással elérhető modell együléses, és teljes repülési rendszerrel rendelkezik. Konkrét végárat egyelőre nem közöltek, bár a Tesla közel egy évtizede 200 ezer dolláros alapárat jelölt meg.
Egyes elemzők szerint a SpaceX-szel való együttműködés arra utal, hogy Musk a két általa irányított nagyvállalat egyesítésének gondolatát készíti elő. Gene Munster, a Deepwater Asset Management vezető partnere az X-en mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amelynek szerinte nincs kereskedelmi értéke azon túl, hogy zavarba hozza a hagyományos autógyártókat. Ugyanakkor hozzátette, az esemény újabb példa arra, miért akarja Musk összehozni a Teslát és a SpaceX-et.
A Roadster bemutatkozása a Tesla stratégiai átrendeződésének közepén érkezett. A vállalat idén leállította a Model S és a Model X értékesítését, hogy helyet biztosítson az Optimus humanoid robotok gyártásának, emellett piacra dobta a Cybercabot, a kormány és pedálok nélküli robotaxit. A Tesla október 21-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet az elemzők a befektetők szempontjából lényegesen fontosabbnak tartanak a Roadsternél. Az elöregedő modellpaletta eladásai az elmúlt két évben csökkentek, bár a magas üzemanyagárak a harmadik negyedévben segítették a kiszállításokat.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images
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