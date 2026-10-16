Van recept az Európában dobogós energiaköltségek kivédésére, de támogató környezet nélkül nincs fejlődés

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

A hazai vállalati szektor tőkeellátottsága komoly elmaradásban van a hasonló lakosságszámú és környezeti adottságokkal rendelkező regionális partnerekhez képest: míg Csehország tőkeellátottsága több mint 50 százalékkal haladja meg a magyar szintet, addig Ausztria előnye többszörös. Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója előadásában kiemelte, hogy elemzésük szerint szerint a részvénytőke bevonása rugalmasabb növekedési lehetőséget biztosít és a tőzsdén jegyzett társaságok szignifikánsan magasabb egy főre jutó árbevétellel, jobb marzsokkal és magasabb saját tőke arányos megtérüléssel (ROE) rendelkeznek a teljes vállalati átlaghoz képest.

Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója.

A felmérés arra is rámutatott, hogy

Magyarországon jelenleg több mint 500 olyan tőzsdeképes hazai KKV azonosítható be, amely milliárdos árbevétellel, növekedési potenciállal és alacsony külföldi tulajdoni aránnyal bír.

Az előadást követő panelbeszélgetésen az ötmilliárd forintos árbevételi szint környékén mozgó régiós vállalkozások elmondták, hogy az elmúlt évek kihívásait milyen különböző stratégiákkal élték túl. Cserpes István, a nevét viselő tejipari cég korábbi tulajdonosa felidézte, hogy a pandémia idején bevételeik egyharmadát adó vendéglátás pillanatok alatt megállt. A válságintézkedések során a dolgozók bevonásával, fél fizetések melletti munkahelymegtartással és jelentős hitelfelvétellel sikerült stabilizálniuk a vállalatot.

Cserpes István, a Cserpes Sajtműhely korábbi tulajdonosa, aki nyáron adta el cégét a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft.-nek.

Ezzel szemben a száz százalékban világpiacra és innovatív iparágakba termelő MetMax Europe Zrt. szinte zavartalanul tudott működni az ipari lezárások alatt, ami az elmúlt tíz év leghatékonyabb időszakát hozta el számukra. Csoma András vezérigazgató ugyanakkor rávilágított, hogy jelenleg a magas hazai bérköltségek, a megduplázódott európai bérszint és a kontinens átlagát harminc százalékkal meghaladó energiaköltségek elképesztő nyomást helyeznek a nemzetközi piacon versenyző magyar cégekre.

Az energiaválságra adott válaszként a MetMax Europe Zrt. már 2021-ben olyan új gyárat épített, amely a korábbi létesítmény energiaigényének csupán a felét használja fel. Ezt a beruházást azóta egy 1,4 megawattos naperőmű telepítése követte, amely jelenleg a cég teljes energiafogyasztásának negyven százalékát fedezi. A vállalat hosszú távú stratégiája szerint 2029-re teljesen önellátóvá kívánnak válni energetikai szempontból, ami elengedhetetlen a globális versenyképesség megőrzéséhez.

Csoma András, a MetMax Europe vezérigazgatója.

Az építőipar teljesen más jellegű akadályokkal néz szembe, hiszen az időjárási anomáliáktól kezdve a jogszabályi környezet gyors változásáig számos tényezőhöz kell alkalmazkodni. Horváth Angyalka, a Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. pénzügyi vezetője hangsúlyozta, hogy a tizennyolc éve alapított, kezdetben tetőszigeteléssel induló cég sikere a több lábon állásban rejlik. Portfóliójuk mára a csarnoképítéstől és acélszerkezet-gyártástól kezdve a szabadpiaci társasházépítésen át a generálkivitelezésig terjed.

A változó piaci körülményeket, az alapanyagárak ingadozását és az alvállalkozói díjak emelkedését csak a megrendelőkkel való szoros együttműködéssel és a kínálat folyamatos diverzifikálásával lehet hatékonyan kezelni.

Horváth Angyalka, a Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft. pénzügyi vezetője.

A makrogazdasági folyamatok és a vállalati nehézségek a finanszírozói oldalon is tisztán lecsapódnak, bár a banki tapasztalatok szerint a hazai kkv-szektor sokkal edzettebben került ki a legutóbbi válságokból, mint a 2007–2009-es időszakban. Iváncsics István, az OTP Bank Észak-dunántúli vállalati régióvezetője rámutatott, hogy a több mint 2400 ügyfelet tömörítő portfóliójukban jól látszik, mely cégek rendelkeznek tudatos jövőképpel.

"Azt tapasztaljuk, hogy az a differenciáló tényező a vállalkozások között, ha egy határozott stratégia és misszió mentén működnek, és nem csupán azért vásárolnak meg egy új eszközt, mert az adott szituációban éppen olcsónak tűnik a hitel" – fogalmazott a szakember, kiemelve az adatvezérelt működés fontosságát. Míg 1996-ban még napokat vett igénybe egy cég pénzügyi adatainak papíralapú kikérése a cégbíróságról, ma már olyan mélységű adatvagyon áll a pénzintézetek rendelkezésére, amely hajszálpontosan megmutatja, mely ügyfelekkel érdemes stratégiai szinten tervezni.

Iváncsics István, az OTP Bank Észak-dunántúli vállalati régióvezetője.

A mesterséges intelligencia (AI) integrációja ma már nem csupán a technológiai szektor kiváltsága, hanem a hagyományos iparágak kitörési pontja is. Az építőiparban például az AI hatalmas segítséget nyújthat a bonyolult statikai méretezésekben, a gyártmánytervek elkészítésében és a megrendelői alternatívák gyors felvázolásában, amivel jelentősen csökkenthető az anyagmozgatás és a holtidő. Ugyanígy a rendkívül terhes adminisztrációs folyamatok, köztük a pályázatok éveken át tartó fenntartási időszakának nyomon követése is automatizálhatóvá válik.

A fémmegmunkálás és gépgyártás területén szintén elkerülhetetlen az okos algoritmusok használata. A vállalati adatok olyannyira felértékelődtek, hogy egy technológiai gyártócég által felhalmozott adatvagyon a jövőben akár nagyobb értéket is képviselhet a mesterséges intelligencia számára, mint maga a hagyományos alaptevékenység.

A hazai középvállalatok fejlődésének egy másik kulcsfontosságú állomása a cégértékesítés, a felvásárlás (M&A) vagy éppen a tőzsdére lépés. Cserpes István nemrégiben eladta vállalatát a Profood Flexumnak, amely elmondása szerint óriási lelki tehertől szabadította meg. Az új tulajdonosokkal közös munka során a meglévő szinergiák kihasználására koncentrálnak, megerősítve a kereskedelmet és a marketinget. Céljuk, hogy a termékeik – köztük a jelenleg a piac mindössze két százalékát lefedő Cserpes Trudi – könnyebben eljussanak a vásárlókhoz, felvéve a versenyt a szegmens kilencvennyolc százalékát uraló nagyvállalatokkal.

A beszélgetést moderáló Nagy Péter Gábor azon kérdésére, hogy mi szerepelne a cégvezetők kívánságlistáján a következő évekre vonatkozóan, Csoma András azt felelete:

Egyértelműen egy reális árfolyamot kérnék, mert jelen állás szerint a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége elkeserítő, és ennek óriási gazdasági kárai lesznek

Horváth Angyalka az építőipari szereplők kapcsán az aszimmetrikus és sokszor irreális fizetési határidők rendezését emelte ki, a jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis a beszállítókat tizenöt-húsz napon belül ki kell fizetni, miközben a megrendelői teljesítés gyakran hatvan napra vagy még tovább nyúlik, ami hatalmas finanszírozási terhet ró a kivitelezőkre.

Iváncsics István banki oldalról egy stabilabb és kedvezőbb kamatkörnyezetben bízik, amely ismét vonzóvá teheti a hosszú távú beruházásokat, Cserpes István pedig elsősorban az egészséget helyzete előtérben. Ezen felül a beszélgetés részvevői egyetértettek abban, hogy

a legfontosabb átfogó cél egy olyan támogató gazdaságpolitikai és adókörnyezet megteremtése, amely valóban segíti a magyar kkv-k finanszírozását és fejlődését.

Címlapkép forrása: Portfolio