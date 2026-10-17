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Gyökeresen átalakulnak a sportesemények, nemzeti rendezvények közbeszerzései
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Gyökeresen átalakulnak a sportesemények, nemzeti rendezvények közbeszerzései

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Szakít a korábbi, egyetlen nyertesre épülő közbeszerzési gyakorlattal a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH), így a jövőben több szereplőnek biztosít versenyzési lehetőséget a sportesemények, valamint a nemzeti rendezvények kommunikációs és szervezési feladatainál. A közpénzek átláthatóbb és hatékonyabb felhasználását célzó rendszer előkészítéseként a hivatal már elindította a nyilvános piaci konzultációkat - írta Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár egy Facebook-bejegyzésben.

A tervek szerint az eddigi egyetlen szolgáltató helyett legfeljebb tíz vállalkozással kötnének keretmegállapodást két fő területen, amelyek a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség rendezvényszervezési feladatait, valamint a kiemelt eseményekhez kapcsolódó kreatív, ügynökségi és médiavásárlási munkákat foglalják magukban - írta Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár. A kiválasztott cégek a konkrét megbízásokat nem automatikusan kapják meg, hanem a keretmegállapodáson belül

minden egyes feladatért újra meg kell versenyezniük egymással.

Ez a megoldás az árak és a szakmai minőség folyamatos versenyét garantálja a szerződések teljes időtartama alatt.

Az új modell kialakításába már az előkészítési szakaszban bevonják az érintetteket

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- hangsúlyozza az államtitkár.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétett tervezetek kapcsán az érdeklődő vállalkozások véleményezhetik a részvételi feltételeket, az árazást és a műszaki elvárásokat. A hivatal emellett célzottan számít az iparági szövetségek, valamint a közpénzfelhasználás átláthatóságát vizsgáló civil szervezetek javaslataira is. A fokozott szakmai kontroll érdekében a dokumentumokat az Integritás Hatóság és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is megkapja véleményezésre.

Az NKOH hosszú távú tervei között szerepel egy úgynevezett dinamikus beszerzési rendszer bevezetése is

- írta bejegyzésében Kálnoki-Kis Attila. Ennek legnagyobb előnye, hogy a működése közben is folyamatosan csatlakozhatnak hozzá új, megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkező cégek, tovább szélesítve ezzel a piaci versenyt.

A hivatal végső célja ezzel egy olyan nyílt gyakorlat meghonosítása, amelyben a felelős gazdálkodás és az átlátható döntéshozatal a beszerzések minden fázisában maradéktalanul érvényesül

- zárta posztját a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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