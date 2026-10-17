Gyökeresen átalakulnak a sportesemények, nemzeti rendezvények közbeszerzései

A tervek szerint az eddigi egyetlen szolgáltató helyett legfeljebb tíz vállalkozással kötnének keretmegállapodást két fő területen, amelyek a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség rendezvényszervezési feladatait, valamint a kiemelt eseményekhez kapcsolódó kreatív, ügynökségi és médiavásárlási munkákat foglalják magukban - írta Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár. A kiválasztott cégek a konkrét megbízásokat nem automatikusan kapják meg, hanem a keretmegállapodáson belül
minden egyes feladatért újra meg kell versenyezniük egymással.
Ez a megoldás az árak és a szakmai minőség folyamatos versenyét garantálja a szerződések teljes időtartama alatt.
Az új modell kialakításába már az előkészítési szakaszban bevonják az érintetteket
- hangsúlyozza az államtitkár.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétett tervezetek kapcsán az érdeklődő vállalkozások véleményezhetik a részvételi feltételeket, az árazást és a műszaki elvárásokat. A hivatal emellett célzottan számít az iparági szövetségek, valamint a közpénzfelhasználás átláthatóságát vizsgáló civil szervezetek javaslataira is. A fokozott szakmai kontroll érdekében a dokumentumokat az Integritás Hatóság és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is megkapja véleményezésre.
Az NKOH hosszú távú tervei között szerepel egy úgynevezett dinamikus beszerzési rendszer bevezetése is
- írta bejegyzésében Kálnoki-Kis Attila. Ennek legnagyobb előnye, hogy a működése közben is folyamatosan csatlakozhatnak hozzá új, megfelelő szakmai alkalmassággal rendelkező cégek, tovább szélesítve ezzel a piaci versenyt.
A hivatal végső célja ezzel egy olyan nyílt gyakorlat meghonosítása, amelyben a felelős gazdálkodás és az átlátható döntéshozatal a beszerzések minden fázisában maradéktalanul érvényesül
- zárta posztját a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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