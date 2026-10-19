Durvulnak a zavargások Európában, megütötték a francia tőzsdét

Tovább esik a francia index, a CAC-40 már 1,2 százalékos mínuszban áll.

A többi európai részvénypiacon is esés bontakozott ki ma reggel, a DAX 0,9 százalékkal, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, az FTSE-100 0,8 százalékkal került lejjebb.

Nyomás alatt az olasz tőzsde is, ahol szintén súlyos zavargások voltak hétvégén,

a MIB 1,3 százalékos mínuszban áll.