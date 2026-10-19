Egy lépéssel közelebb a tőkeemeléshez az Akko Invest

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2026. október 16. napján kelt végzésével a társaság alaptőke-emeléssel kapcsolatos változásokat a cégjegyzékbe bejegyezte – közölte a vállalat.

Az Akko Invest október elején jelentette be, hogy egymilliárd forint friss tőkét von be fő tulajdonosától, a WING Csoporthoz tartozó Mevinvesttől. A társaság új részvényeket bocsát ki, a befolyó pénzt pedig üzletfejlesztésre és akvizíciókra fordítaná.

Az Akko célja, hogy öt éven belül 100 milliárd forint fölé emelje csoportszintű árbevételét, ami nagyjából a tavalyi bevétel megduplázását jelentené.

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