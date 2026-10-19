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Elárasztották a lopott luxuscikkek a Vintedet a franciországi zavargások után
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Elárasztották a lopott luxuscikkek a Vintedet a franciországi zavargások után

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Azonnali intézkedéseket hozott a Vinted online használtcikk-platform, miután a franciaországi zavargások során eltulajdonított termékek jelentek meg a felületén. A vállalat szigorította a gyanús hirdetések szűrését, és szorosan együttműködik a francia hatóságokkal - közölte a Bloomberg.

Franciaországban, amely a Vinted legnagyobb piacának számít, a megélhetési válság miatti tüntetések erőszakos zavargásokba torkolltak, és a fosztogatók több üzletet is megrongáltak. A közösségi médiában terjedő felvételeken egyebek mellett a Louis Vuitton, a Burberry és a Celine luxusmárkák üzleteinek kifosztása látható, de a Sephora szépségápolási hálózat is megerősítette, hogy több boltjukba betörtek.

Ezt követően a Vinted gyanús hirdetések tömegét észlelte a rendszerében.

A társaság szóvivője közölte, hogy haladéktalanul megkezdték az érintett termékek beazonosítását és eltávolítását, a szabályzatot megszegő felhasználókat pedig akár véglegesen is kitilthatják a platformról.

A platform szabályzata alapvetően is tiltja a lopott áruk értékesítését, a moderátorok pedig a kiskereskedők és a felhasználók bejelentéseire támaszkodva szűrik ki a gyanús ajánlatokat. A Vinted hangsúlyozta, hogy aktívan együttműködik a bűnüldöző szervekkel és a francia hatóságokkal.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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