Elárasztották a lopott luxuscikkek a Vintedet a franciországi zavargások után

Franciaországban, amely a Vinted legnagyobb piacának számít, a megélhetési válság miatti tüntetések erőszakos zavargásokba torkolltak, és a fosztogatók több üzletet is megrongáltak. A közösségi médiában terjedő felvételeken egyebek mellett a Louis Vuitton, a Burberry és a Celine luxusmárkák üzleteinek kifosztása látható, de a Sephora szépségápolási hálózat is megerősítette, hogy több boltjukba betörtek.

Ezt követően a Vinted gyanús hirdetések tömegét észlelte a rendszerében.

A társaság szóvivője közölte, hogy haladéktalanul megkezdték az érintett termékek beazonosítását és eltávolítását, a szabályzatot megszegő felhasználókat pedig akár véglegesen is kitilthatják a platformról.

A platform szabályzata alapvetően is tiltja a lopott áruk értékesítését, a moderátorok pedig a kiskereskedők és a felhasználók bejelentéseire támaszkodva szűrik ki a gyanús ajánlatokat. A Vinted hangsúlyozta, hogy aktívan együttműködik a bűnüldöző szervekkel és a francia hatóságokkal.

A 2008-ban Litvániában alapított Vinted mára Európa egyik legnagyobb lakossági fókuszú startupjává nőtte ki magát. Legutóbbi másodlagos részvényértékesítési ügyletében, amelyet a svéd EQT Growth vezetett, a vállalat értéke elérte a 8 milliárd eurót.

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