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Elosztogatja vagyona egy részét Elon Musk: minden amerikai gyerek kap egy SpaceX-részvényt jövőre
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Elosztogatja vagyona egy részét Elon Musk: minden amerikai gyerek kap egy SpaceX-részvényt jövőre

Portfolio
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Elon Musk bejelentette, hogy a vállalat minden amerikai gyermeknek ad egy-egy SpaceX-részvényt jövőre a saját tulajdonából, a felajánlás összértéke mostani árfolyamon megközelíti a 10,5 milliárd dollárt - tudósított a CNBC.

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Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez korábban benyújtott dokumentum szerint a SpaceX alapítója jelenleg mintegy 4,8 milliárd részvénnyel bír a vállalatban. Ha a még nem lehívott részvényopciókat és egyéb juttatásokat is beleszámítjuk, ez a szám 6,4 milliárd darabra emelkedik, ami 48,4 százalékos tulajdoni hányadnak felel meg.

A hivatalos amerikai népszámlálási adatok szerint 2025. július 1-jén 72 millió 18 év alatti gyermek élt az Egyesült Államokban. A SpaceX pénteki záróárfolyamát alapul véve így az akció költsége

nagyjából 10,5 milliárd dollárra rúgna.

A CNBC megkereste a SpaceX-et a részletek tisztázása érdekében, ám a vállalat egyelőre nem reagált a megkeresésre.

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spacex

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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