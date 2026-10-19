Esik a hazai blue chipek többsége

Esik a BUX index az európai tőzsdékkel együtt, a hazai blue chipek a Richter kivételével esnek.

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A kereskedési nap felénél

a BUX-index 0,3 százalékkal került lejjebb.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, kivétel a Richter, amelynek árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll. A Mol árfolyama 0,6 százalékot esett, az OTP árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,4 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 7 árfolyama emelkedik, 7 pedig esik. A legnagyobb mértékben a Gránit Bank árfolyama emelkedik, 2,4 százalékkal került feljebb, az Duna House papírja viszont ma a leggyengébb, 2,9 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,27 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: franckreporter