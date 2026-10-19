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Esik a hazai blue chipek többsége
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Esik a hazai blue chipek többsége

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Esik a BUX index az európai tőzsdékkel együtt, a hazai blue chipek a Richter kivételével esnek.
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A kereskedési nap felénél

a BUX-index 0,3 százalékkal került lejjebb.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, kivétel a Richter, amelynek árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll. A Mol árfolyama 0,6 százalékot esett, az OTP árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,4 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 7 árfolyama emelkedik, 7 pedig esik. A legnagyobb mértékben a Gránit Bank árfolyama emelkedik, 2,4 százalékkal került feljebb, az Duna House papírja viszont ma a leggyengébb, 2,9 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,27 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: franckreporter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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