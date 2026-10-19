Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt

Az NPS legalább 5 százalékos részesedéssel rendelkezik 287 tőzsdei vállalatban, amelyek becsült összértéke október 15-re 333,53 ezermilliárd wonra zsugorodott a júniusi 515,93 ezermilliárd wonról – derül ki az FnGuide pénzügyi adatszolgáltató számításaiból. Ez az első negyedéves visszaesés 2024 negyedik negyedéve óta, ami éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy az alap az első félévben 27,2 százalékos hozamot ért el.
A veszteség túlnyomó részéért két chipgyártó óriás felel.
Az SK Hynixben tartott NPS-részesedés értéke mintegy 74,2 ezermilliárd wonnal csökkent, míg a Samsung Electronicsban lévő pozíció körülbelül 56,9 ezermilliárd wont veszített, így a két részvény adta a teljes visszaesés 72 százalékát. Az NPS részesedése az SK Hynixben 7,5-ről 7,32 százalékra mérséklődött, a Samsungban pedig változatlanul 7,84 százalék maradt.
A Kospi index június 22-én még történelmi zárócsúcsot ért el 9114,55 ponton, majd október 15-ig mintegy 39 százalékot zuhant. A visszaesést az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ek megjelenése és a mesterséges intelligencia által hajtott rali fenntarthatóságával kapcsolatos kétségek egyaránt táplálták.
Az időzítés különösen kellemetlen az alap számára, mivel májusban éppen megemelte a dél-koreai részvényekre vonatkozó allokációs célját, miközben csökkentette a külföldi részvényekre tervezett kitettségét. Vagyis tudatosan növelte jelenlétét egy olyan piacon, amely azóta az egyik legrosszabbul teljesítővé vált.
A piaci visszaesés politikai vitát is szított, ugyanis az ellenzéki párt bírálta az NPS-t, amiért nem töltötte be a piaci stabilizátor szerepét az eladási hullám idején. A párt szerint az alap korábbi döntése a portfólió-újrasúlyozás felfüggesztéséről éppen akkor szűkítette be a mozgásterét, amikor a zuhanó piacon vásárlásokkal kellett volna ellensúlyoznia az esést.
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