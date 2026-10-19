Itt a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára

Hétfőn literenként bruttó 3 forinttal drágult a 95-ös benzin, így országos átlagára 645 forintra emelkedett, a gázolaj ára viszont továbbra is 709 forinton áll. A dízel ára szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, ami a piaci folyamatok ismeretében rendkívül furcsa. Az elmúlt hetekben ugyanis az olaj hordónkénti ára 102 dollárról 95 dollárra esett, majd 107 dollárig emelkedett, eközben a forint árfolyama is erősen ingadozott a dollárral szemben, a finomítói prémiumok pedig előbb zuhantak, aztán a korábbinál is magasabbra kúsztak.

Hétfőre emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé változatlan maradt.

A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest, a dízel átlagára azonban nem változott.

A hét elején tehát csak a benzin esetében tapasztalható elmozdulás, a gázolaj ára továbbra is stabil. Érdemes figyelemmel kísérni a következő napok áralakulását, hogy kiderüljön, folytatódik-e a benzin drágulása.

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Egyre furcsább a helyzet

Finoman szólva is furcsának találjuk, hogy

több mint egy hónapja, azaz szeptember 17 óta egy forintot sem változott a dízel ára Magyarorszgágon,

hiszen a hazai üzemanyagárakat befolyásoló tényezőkben nagyon komoly mozgások voltak:

az olajár 102 dollárról beesett 95 dollárig, majd visszapattant egészen 107 dollárig.

102 dollárról beesett 95 dollárig, majd visszapattant egészen 107 dollárig. Eközben a forint a dollárral szemben közel 315-ig erősödött, hogy aztán egészen 327-ig gyengüljön.

a dollárral szemben közel 315-ig erősödött, hogy aztán egészen 327-ig gyengüljön. A finomítói prémiumok pedig több mint 10 százalékot zuhantak, aztán a korábbinál is magasabbra pattantak vissza.

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Még mindig túl olcsó a magyar dízel?

Az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán elérhetőek a legfrissebb, múlt hét hétfői állapotokat közlő adatok, így megnézhetjük, hogy a szomszédos országok üzemanyagáraihoz képest hol helyezkedik el a magyar benzin és a dízel.

Ahogy az alábbi sávdiagramon is látszik,

a magyar benzin továbbra is nagyon olcsó a régiós átlagárhoz képest (-21 forint/liter), és egyben a legalacsonyabb érték a peer group-on belül.

A dízel esetében szerencsére kedvezőbb a helyzet: itt "csak" 19 forinttal olcsóbb a hazai üzemanyag, mint a régiós átlag, de ami ennél is fontosabb:

dízelben nem a magyar piac a legolcsóbb jelenleg, hanem a szlovák és a szlovén.

Bár továbbra is nehéz piaci magyarázatot találni arra, hogy több mint egy hónapja változatlan a magyar dízelár, ellátásbiztonsági szempontból a legfrissebb régiós adatok legalább részben megnyugtatóak.

Magyarország ugyanis már nem a legolcsóbb dízelpiac a közvetlen környezetében, ami mérsékelheti az üzemanyagturizmusból fakadó nyomást.

De a kockázat nem tűnt el: több szomszédunknál továbbra is érdemben drágább a tankolás, miközben a magyar dízellátás importfüggősége változatlanul jelentős.

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