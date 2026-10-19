Kiderült az igazság a magyarok félelmeiről: egy nagy esemény kell ahhoz, hogy végre lépjünk

Bár a magyarok túlnyomó többsége aggódik az egészsége és a digitális biztonsága miatt, ez a félelem alig mutatkozik meg a tényleges biztosítási szerződéseikben. Egy friss hazai kutatás szerint a felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítási védelemmel, ám a szerződéskötést a legtöbb esetben nem maga a szorongás, hanem egy konkrét életesemény – leginkább a saját otthon megszerzése – váltja ki, miközben az is teljesen korosztályfüggő, hogy mit jelent számunkra a biztonság.

Hatalmas a szakadék a félelmek és az öngondoskodási hajlandóság között: az Allianz Biztosító reprezentatív felmérésének adatai szerint a magyarok 88 százaléka tart az egészségügyi problémáktól, de csupán 23 százalékuknak van egészségbiztosítása. Hasonló a helyzet az online térben is, ahol a kibertér veszélyei a válaszadók 83 százalékát nyugtalanítják, mégis alig 4 százalékuk kötött erre a területre kiberbiztosítást. A puszta aggodalom tehát ritkán vezet automatikus cselekvéshez; a legtöbb esetben valamilyen életesemény indítja el a folyamatot, ezek közül a legerősebb ösztönző a lakásvásárlás, hiszen az ingatlant szerzők mintegy kétharmada emiatt hozott meg valamilyen pénzügyi vagy biztosítási döntést. Szintén gyakori motiváció egy váratlan kiadás, a gyermek születése, a hitelfelvétel vagy az összeköltözés.

A kutatás rámutatott, hogy a biztonság fogalma az életkortól és a tapasztalatoktól függően drasztikusan változik. Az idősebb, úgynevezett babyboomer korosztály számára a stabilitás leginkább azt jelenti, hogy a dolgok nem változnak meg váratlanul. Ők jellemzően a kézzelfogható veszteségektől – például a betegségektől vagy az otthonukat érő károktól – tartanak.

A középkorú X és Y generációt inkább az anyagi biztonság, a munkahely elvesztése és a gyermekek jövője miatti felelősség nyomasztja.

Ezzel szemben a legfiatalabbak, a Z generáció tagjai a rugalmasságban és az alkalmazkodóképességben látják a biztonságot, és sokkal inkább a digitális, globális kockázatok foglalkoztatják őket.

Ez a szemléletbeli eltérés és az aktuális élethelyzet a számokban is megmutatkozik. Míg az idősebbek 88 százalékának van valamilyen biztosítása, a fiataloknál ez az arány mindössze 71 százalék. A különbség főként abból fakad, hogy a huszonévesek még ritkábban esnek át azokon a mérföldköveken, amelyek szerződéskötésre ösztönöznek. Míg az idősebbek 80 százaléka él saját ingatlanban, a Z generációnál ez csupán 43 százalék. Emellett a fiatalok körében erős a saját felkészültségükbe vetett hit, hiszen közel felük gondolja úgy, hogy képes vigyázni magára és elkerülni a baleseteket, így kevésbé érzik szükségét a védelemnek. Érdekesség ugyanakkor, hogy bár a többség az online ügyintézést részesíti előnyben, a legfiatalabbak háromnegyede elvárja, hogy probléma esetén egy élő ügyintéző is rendelkezésre álljon.

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